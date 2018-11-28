Именем Летова решено назвать частный аэропорт под Омском

Частный аэропорт Поповка в 15 км от Омска получит имя лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова, заявил владелец воздушной гавани Александр Анисимов.

«Как бы кто не относился к Егору Летову – это музыкальная легенда, и его невозможно вычеркнуть из нашей летописи. Достаточно много людей голосовали за его имя, и в их поддержку мы решили назвать наш аэропорт именем Летова. Мы просто хотим увековечить его имя», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что церемония переименования состоится 30 ноября, когда закончится голосование в конкурсе «Великие имена России».

По его словам, сейчас он готовит документы для Росавиации, чтобы аэропорт официально получил имя Летова.

«Как это будет оформлено, пока непонятно. Наверное, это первый такой прецедент. Но я рассчитываю, что коль центральные аэропорты разрешили переименовать, то и к нам это можно применить», – считает Анисимов.

По его словам, установят на территории аэропорта и памятник музыканту, какой именно – пока неясно. На этот счет владелец аэропорта намерен пообщаться с супругой Летова и его братом.

«Если получится, может создадим небольшой музей непосредственно на территории аэродрома», – сказал владелец посадочной площадки.

Ранее активисты создали петицию с просьбой включить Летова в шорт-лист выбора имени для основного омского аэропорта. Имя лидера рок-группы выдвинули сами жители Омска, в голосовании этот вариант занял второе место, но был исключен организаторами.

Позже глава Министерства культуры Владимир Мединский назвал поклонников группы «Гражданская оборона» маргинальной аудиторией, что вызвало серьезные споры в обществе.