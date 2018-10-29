Егора Летова попросили включить в голосование по выбору имени аэропорта Омска

Активисты создали на сайте «Российская общественная инициатива» петицию с просьбой включить Егора Летова в финальное голосование по выбору имени омского аэропорта.

«В отличие от остальных городов, где также выбирались имена персон для названия местных аэропортов, в Омске к этой теме был привлечен значительный общественный интерес. Активные горожане не просто следили за решениями чиновников, а самостоятельно выдвинули Егора Летова на голосование, организовали кампанию по поддержке его кандидатуры, привлекли мнения известных деятелей культуры, политики, социальной сферы, бизнеса из других городов», – говорится в петиции на сайте РОИ.

В ней уточняется, что кандидатура Егора Летова заняла второе место в голосовании в эфире омского областного «12 канала». Кроме того, фигуру Летова поддержали многие горожане во время общественных акций.

«Егор Летов – одна из ключевых фигур сибирской рок-музыки, он известен далеко за пределами Омска, Сибири и России. Между тем, у большинства поклонников его имя ассоциируется именно с городом Омском, где он родился, творил и умер», – отмечается в документе.

Авторы петиции с сожалением указывают, что «решением организаторов Егор Летов был исключен из финальной тройки для голосования за имя омского аэропорта».

«Мы считаем, что оргкомитет конкурса совершил огромную ошибку, исключив Летова из списка кандидатур. … Русская культура – это живой, динамично развивающийся организм, и Летов несомненно является важной ее частью, достойной увековечивания и признания», – отмечается в петиции, авторы которой призвали вернуть Летова в список для голосования.

К 14.30 мск 14 ноября петиция набрала 5 тыс. 361 голос из 100 тыс. необходимых.

Аналогичная петиция появилась и на сайте Change.org.

Идею названия аэропорта Омска именем Егора Летова поддержала и феминистка Анна Федорова, отметив, однако, что «Летов великий, с аэропортом или нет».

«Летов один из тех, кто был и стал душой страны. Жуткий панк из Омска, который всегда будет против. Лирический поэт. Автор самых лучших текстов, которые с ранней юности и до сих пор – со мной», – написала она в Facebook.

Ранее министр культуры Владимир Мединский раскритиковал журналистов, приписавших ему слова о живом музыканте Егоре Летове.

Всероссийский проект «Великие имена России» призван выбрать имена, которые дополнят официальные наименования более 40 российских аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 миллионов человек.

Финальное голосование для определения победителя проекта, которое началось на сайте Великиеимена.рф, продлится до 30 ноября. За два дня финала конкурса «Великие имена России» проголосовали почти 280 тыс. человек.