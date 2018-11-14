За два дня финала конкурса «Великие имена России» проголосовали почти 280 тыс. человек

По результатам вторых суток финального тура конкурса «Великие имена России» свои голоса за присвоение имен выдающихся соотечественников аэропортам отдали почти 280 тыс. человек.

Активнее всего голосовали за аэропорты: Санкт-Петербург (Пулково) и Уфа – по 13,5 тыс. человек, Симферополь – 11,8 тыс. человек, Москва (Внуково) – 11,7 тыс. человек, Якутск – 11,1 тыс. человек, Нижний Новгород – 10,5 тыс. человек, Горно-Алтайск – 9,3 тыс. человек.

Это самые высокие показатели среди 47 аэропортов, говорится на сайте конкурса великиеимена.рф.

Также определились безусловные имена – лидеры голосования еще в ряде городов: Владимир Высоцкий (Магадан), Михаил Ломоносов (Архангельск), Витус Беринг (Петропавловск-Камчатский), Игорь Курчатов (Челябинск), Петр I (Санкт-Петербург).

Отмечается, что во второй день финала заметно возросла активность голосования по отдельным регионам.

Например, в Якутске это число выросло в три раза (с 3,6 тыс. 13 ноября до 11,1 тыс. человек 14 ноября). Почти все голоса второго дня были отданы писателю, основоположнику якутской литературы Платону Ойунскому, который оставил далеко позади прежнего фаворита – авиатора Валерия Кузьмина (2,8 тыс. голосов).

Указывается также, что в эти дни Якутия отмечает 125-летний юбилей со дня рождения писателя, и местные спортсмены планируют пробежать 125 км в его честь.

Прирост участников голосования в Горно-Алтайске почти в два раза также произошел в пользу одного кандидата – алтайского художника Григория Чорос-Гуркина. Он уверенно опережает второго кандидата Николая Рериха с перевесом голосов более чем в два раза.

При относительно небольшом проценте кандидатов – женщин, в шорт-лист финального голосования в Краснодаре попали сразу две выдающиеся личности: императрица Екатерина II и летчица Евгения Бершанская. Пока в финальной «тройке» лидирует Екатерина II.

Напомним, в первый день финала конкурса «Великие имена России» проголосовало более 200 тыс. человек.