Мединский покритиковал журналистов за цитату о «живом» Летове

Министр культуры Владимир Мединский раскритиковал журналистов, приписавших ему слова о живом музыканте Егоре Летове.

Ответ на вопрос о предложении дать омскому аэропорту имя Летова министр начал с фразы о том, что называть объекты в честь живых людей – дурной тон, сообщает «Новый Омск».

«Называть аэропорты при жизни считаю дурным тоном...», – заявил чиновник, имея в виду не конкретно лидера группы «Гражданская оборона», а, вероятно, солиста группировки «Ленинград» Сергея Шнурова.

«Это решение должно быть не раскалывающим, а объединяющим. У нас есть еще несколько таких предложений – назвать именами лидеров поп-групп и музыкантов... В любом случае решать людям», – добавил он, передает портал «Новости Омска».

Однако некоторые журналисты вырвали слова Мединского из контекста. «И Летов жив, и Ленин жив, и Леннон жив. Цитаты надо давать полностью», – пристыдил журналистов за это Мединский.

Егор Летов умер в 2008 году. Последний месяц он является одной из самых упоминаемых персон в омских СМИ. Именем Летова предложили назвать омский аэропорт, что вызвало широкий общественный резонанс. В финал проекта «Великие имена России» музыкант не прошел.

Россияне в рамках завершившегося этапа общероссийского конкурса «Великие имена России» чаще всего предлагали называть воздушные гавани в честь маршала Советского Союза Георгия Жукова, авиаконструктора Андрея Туполева и химика Дмитрия Менделеева.