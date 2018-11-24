Украина продлила срок возведения «стены» на границе с Россией

На Украине продлили действие программы возведения инженерно-технического обустройства границы с Россией, сообщили в министерстве внутренних дел страны.

«В связи с тем, что в 2015-2017 годах было недофинансирование проекта, он был продлен до 2021 года. В бюджете на 2019 уже заложено 400 млн гривен», – передает МВД Украины слова председателя государственной пограничной службы Украины Петра Цигикала.

Он отметил, что инженерное обустройство границы является главной задачей ведомства. Сейчас отделения пограничной службы насчитывают около 30 человек и «практически перекрывают границу» – на километр приходится два пограничника.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что общий участок границы с Россией составляет 2,3 тыс. километров, оборудовано почти 47%. Завершаются работы в Харьковской области, около 20% работ проведено в Сумской и Луганской областях.

План инженерно-технического обустройства государственной границы принят в 2015 году. Он предполагает возведение инженерных сооружений вдоль границы, обустройство опорных пунктов, развертывание новых подразделений, приобретение новой техники, развертывание комплексов видеоконтроля и сигнализации.

Примерная общая стоимость обустройства километра границы составляет около 2,5 млн гривен (60 тыс. долларов).

В 2017 году Цигикал сообщал, что Госпогранслужба Украины намерена организовать охрану границы «по более европейскому варианту».