Вдова Летова ответила Мединскому на слова о «маргиналах»

Вдова Егора Летова Наталья Чумакова в ответ на реплику главы минкульта Владимира Мединского о «маргиналах» заявила, что среди поклонников группы «Гражданская Оборона» – самые разные люди.

Бас-гитаристка группы «Гражданская оборона» Наталья Чумакова заявила «Фонтанке», что идея присвоить аэропорту Омска вызывала у нее смех.

«А теперь уже реально поднадоело. Почему я должна комментировать какую-то чушь? И так понятно, что этого не произойдет. Летова слушают люди из самых разных слоев общества, в том числе даже и чиновники, и огромная аудитория так называемых «культурных» людей, но министр культуры не имеет об этом ни малейшего понятия», – заявила она.

На вопрос журналистов, какую музыку она может порекомендовать министру культуры Владимиру Мединскому, ответила коротко: «Нет уж. Обойдется».

«Одна моя подруга, известный кинокритик, предложила назвать его именем космический корабль. Вот это было бы красиво. И корабль – это не спутник, который крутится на орбите, а потом падает на Землю и сгорает. Этот корабль уходит в далекий космос», – отметила Чумакова.

Ранее Мединский назвал поклонников Егора Летова «маргиналами».

Ранее поклонники музыканта создали петицию с просьбой включить Летова в шорт-лист выбора имени для омского аэропорта. Имя лидера рок-группы выдвинули сами жители Омска. В голосовании этот вариант занял второе место по популярности, однако был исключен из финального голосования организаторами.