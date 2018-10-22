В Киеве сообщили о поджоге Андреевской церкви «приспешниками Москвы»

Пресс-секретарь украинской неканонической церковной структуры Евстратий Зоря заявил, что в двери Андреевской церкви в Киеве бросили «коктейли Молотова».

«Полтора часа назад бросали коктейли Молотова в двери стилобата (дома-фундамента) Андреевской церкви. Пожар не произошел, вреда не нанесено, никто не пострадал», – написал Зоря в Facebook.

По его словам, в случившемся виновны «приспешники Москвы», которые «пытаются запугать представителей Вселенского патриарха». Однако никаких фактов причастности России Зоря не предоставил.

В пресс-службе киевского управления Национальной полиции Украины подтвердили факт происшествия, отметив, что полицейские устанавливают личности злоумышленников, передает РИА «Новости».

«Проводится осмотр места происшествия и прилегающей территории. Правоохранители общаются со свидетелями и устанавливают видеокамеры, которые могли зафиксировать правонарушение и злоумышленников. Решается вопрос о правовой квалификации события», – заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Ранее спикер украинского парламента Андрей Парубий подписал закон, согласно которому Андреевская церковь по инициативе президента Украины Петра Порошенко передается в пользование Константинопольскому патриархату.

Позже предстоятель раскольнической Украинской автокефальной православной церкви Макарий (Малетич) заявил, что сожалеет о своем согласии передать Андреевскую церковь в Киеве Константинопольскому патриархату.

Андреевская церковь – православный храм в честь апостола Андрея Первозванного; построен в стиле барокко по проекту архитектора Бартоломео Растрелли в 1754 году на Андреевской горе. Действующая церковь Украинской автокефальной православной церкви, в ней проводятся ежедневные утренние литургии и вечерние богослужения, правятся требы.