Пожар на украинском складе боеприпасов мог уничтожить улики по сбитому «Боингу»

«Все знают, что с Украины очень много боеприпасов продавалось направо и налево. После этого на этих складах происходили ЧП, взрывы, возгорания», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в ДНР сообщили о том, что на горящем арсенале в Черниговской области находились ракеты 9М38 к зенитному комплексу «Бук» и техническая документация к ним.

Военный эксперт Алексей Леонков не исключает, что взрывы на складе боеприпасов в Черниговской области Украины были выгодны тем, кто хотел уничтожить ракеты к зенитно-ракетным комплексам «Бук» и формуляры к ним. С формальной точки зрения, пояснил он, ЧП выглядит объективно, так как срок хранения боеприпасов ограничен и если их вовремя не утилизировать, то «начинаются такого рода подрывы».

«Но с другой стороны, это позволяет скрывать такие вещи, как хищение и продажу боеприпасов... Все знают, что с Украины очень много боеприпасов продавалось направо и налево. После этого на таких складах происходили ЧП, взрывы, возгорания. Как правило, это совпадало с предстоящим приездом ревизора. Я думаю, что и этот случай имеет похожую схожесть», – считает Леонков.

Действительно, это не первый подобный случай на Украине за последние годы. Например, взрывы на военных складах происходили в Старой Николаевке Донецкой области, в Балаклее Харьковской области, у поселка Калиновка Винницкой области.

Эксперт назвал подозрительным совпадением то, что взрыв произошел именно там, откуда боеприпасы распределялись по военным частям еще с советских времен. Информация об этом содержится в специальных формулярах, которые могут быть уничтожены в результате ЧП. «Теперь эти формуляры как бы, с одной стороны, сгорели, но все равно у нас эти записи сохранились. Можно с точностью проследить дислокацию этих складов, куда эти боеприпасы поступают», – пояснил эксперт.

Однако теперь, полагает Леонков, на Украине подобную информацию о том, куда именно распределялись боеприпасы, могут назвать «наглыми приписками со стороны России».

Впрочем, эксперт уверен, что у России остаются другие способы доказать причастность Украины к крушению Boeing в Донбассе в 2014 году.

«У наших военных органов есть еще несколько аргументов. Все равно правота окажется на нашей стороне», – считает Алексей Леонков, пояснив, что когда Минобороны выступало с брифингом по поводу формуляров и движения ракет с маркировкой, то предполагало, что следы будут уничтожать, как это было в первые дни после падения «Боинга», когда многие доказательства были уничтожены перед допуском к месту падения международных экспертов.

О том, что на горящем арсенале в Черниговской области находились ракеты 9М38 к зенитному комплексу «Бук» и техническая документация к ним, во вторник заявил руководитель пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов. По его словам, пожар произошел после обнародования новых обстоятельств крушения самолета, когда от Киева потребовали документацию к «Букам».

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что к инциденту под Черниговом якобы причастна Россия. При этом ранее глава Социалистической партии Украины Илья Кива отмечал, что склады с боеприпасами на Украине взрываются и горят, чтобы скрыть воровство.

Напомним, в сентябре Минобороны России огласило данные с грифом «Совершенно секретно» по крушению самолета Boeing 777 над Украиной. Эти данные обосновывают вину Украины в уничтожении воздушного судна, на борту которого находились 298 человек. В частности, был установлен номер ракеты, которая сбила самолет. А по ее номеру удалось выяснить, в какой военной части она находилась.

В середине восьмидесятых ракета была передана в войсковую часть 20152 (ее действительное наименование 223 зенитная ракетная бригада), которая в 1986 году входила в состав Прикарпатского военного округа и дислоцировалась в Тернопольской области Украинской ССР. В настоящее время данная в/ч дислоцируется в городе Стрый Львовской области Украины.

Киев назвал информацию «фейком Кремля», а в НАТО не нашли слов, чтобы прокомментировать эти документы. Однако международные следователи приняли информацию во внимание.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Черниговской области Украины произошел пожар на территории военного склада. В районе взрывов было закрыто воздушное пространство. Очевидцы сообщают, что ударные волны сносят в жилых домах окна и настенную плитку. Многие люди уходят пешком из расположенных рядом с местом происшествия населенных пунктов. По последним данным, с соседними со складом территориями было эвакуировано около 10 тысяч человек.