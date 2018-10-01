Мировые СМИ оценили потасовку после боя Нурмагомедова и Макгрегора

Взгляд
8 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 13:00  |  vz.ru
Разделы

Саудовский принц поспешил выгнать Россию с нефтяного рынка

Многие нефтяные запасы России еще только предстоит найти и извлечьФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Через 19 лет России грозит полная потеря добычи нефти. С таким прогнозом выступил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Еще более страшную участь он отвел Китаю. Светлое нефтяное будущее Аль Сауд предрекает только Эр-Рияду. Насколько обоснован прогноз наследного принца и что ожидает российскую нефтяную отрасль в ближайшие десятилетия? Подробности...
Перейти а раздел…

Как Киев будет «украинизировать» храмы Московского патриархата

Экспроприировать Почаевскую лавру раскольникам будет так же сложно, как и другие храмыФото: Mykola Vasylechko/wikipedia.org
СБУ объявила на минувшей неделе о разоблачении очередного коварного плана России: «страна-агрессор» якобы спровоцирует украинских националистов на захваты храмов РПЦ, чтобы вызвать гнев мирового христианства. На самом деле ясно, что это киевская власть готовится отнять храмы в пользу «новой поместной церкви». Существуют ли юридические основания для такого отъема имущества? Или все будет происходить по «революционному» сценарию Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Благовещенску нужен мост с Китаем

Так выглядит Китай со стороны БлаговещенскаФото: Владимир Смирнов/ТАСС
В эти дни в Амурской области отметили годовщину начала приграничного туризма: 30 лет назад открылась граница между Благовещенском и Хэйхэ, стоящими на берегах Амура. Что сегодня происходит на единственном участке нашей государственной границы, где два города – российский и китайский – стоят в буквальном смысле друг напротив друга? Подробности...
Перейти а раздел…

Случится ли отторжение Белоруссии от России

В Белоруссии тоже есть политики, желающие противопоставить страну РоссииФото: Vasily Fedosenko/Reuters
Избавиться от «российского ига» и прийти к «сытой и свободной Европе, царству всеобщего благоденствия». О таких планах публично заявляют ряд политических деятелей Белоруссии. Удастся ли организовать в Минске свой «евромайдан» и государственный переворот? Есть ли перспективы у белорусских ниспровергателей «русского мира»? Подробности...
Перейти а раздел…

Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
Перейти а раздел…

Популистская волна докатилась до Южной Америки

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
То, что в Латвии и в Бразилии произошли сходные события (с разным, ввиду различных обстоятельств, результатом), видно по реакции на них глобальной элиты. Зазвучали уже привычные мантры. За «популистской волной» стоят русские. Подробности...

Кто важнее – муж или дети?

Дмитрий Ольшанский, публицист
В каком-то смысле ответ на вопрос, есть ли у нас традиционное общество со всеми его так называемыми скрепами или нету, зависит от нашего ответа на другой вопрос, дурацкий, конечно, но существенный. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Вопрос ставили и решали дубьем по голове

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
«Что вы хотите, оскорбили. Для вас это, может, и ничего, а это типа «bon sauvage», искренний и честный, как стекло, в своей вере». Это, впрочем, с трудом объясняет, почему втроем на одного соответствует высоким нормам чести. Ну да ладно. Не суть. Про другое. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как стать губернатором в России

    Как российские ВКС перехватывают самолеты и корабли НАТО

    Обсуждение: 4 комментария

    Что может предложить Сирия туристам из России

      Перейти а раздел…

      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
      Подробности...

      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
      Подробности...

      Ушел из жизни певец Шарль Азнавур

      Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев Лещенко
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Турция и Россия определили границы демилитаризованной зоны в Идлибе
          Белоруссия захотела до конца года добиться от России компенсацииИндия ответила на угрозы со стороны США из-за С-400Президент Сербии раскрыл планы сотрудничества с НАТОСША заморозили американские активы Дерипаски
          ЕС захотел «немедленного освобождения» осужденного за терроризм СенцоваВаршава назвала преграды для отношений России и ПольшиВ Грузии будут выпускать беспилотники и вертолетыОтец Нурмагомедова оценил финансовые потери из-за драки после боя
          У поставок российского газа в Китай через Алтай появилась экологическая проблемаНазвана причина массового отравления духами студенток в татарстанском колледжеИзраиль отправит космический аппарат на ЛунуТимати ответил оскорбившим его фанатам Нурмагомедова

          Главная тема


          Случится ли отторжение Белоруссии от России

          ближний восток


          Американские СМИ: Израиль сможет уничтожить сирийские С-300, когда там не будет россиян

          громкое дело


          Болгарскую журналистку изнасиловали и задушили после сюжета о коррупции

          Видео

          борьба технологий


          Что может С-300 в поединке с истребителем F-35

          «советские системы»


          В Киеве признались в невозможности вооружить крейсер «Украина»

          раскол православия


          Как Киев будет «украинизировать» храмы Московского патриархата

          олимпийский скандал


          МОК встал на тропу войны с профессиональным боксом

          без шансов


          Украина назвала сумму отступных за «Северный поток – 2»

          «русские тролли»


          Ирина Алкснис: Мир разлюбил голливудские фильмы, и в этом опять виновата Россия

          «лимбическая система»


          Антон Крылов: Рептилоиды живут по соседству от нас, и их уже больше миллиона

          «железные ангелы»


          Юрий Васильев: Сегодня удалось исцелить и очистить Нобелевскую премию мира

          на ваш взгляд


          На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?

          Мировые СМИ оценили потасовку после боя Нурмагомедова и Макгрегора

             8 октября 2018, 12:22
          Фото: John Locher/AP/ТАСС
          Текст: Алина Назарова

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Победа бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова над Конором Макгрегором казалась идеальным ответом на оскорбления ирландца пока, россиянин не ввязался в драку за пределами октагона, пишут западные СМИ.

          «Когда Нурмагомедов заставил самую большую звезду смешанных единоборств сдаться в конце шоу, которое, вероятно, станет самым прибыльным в истории UFC, это казалось идеальным ответом на словесные оскорбления и физические атаки Макгрегора», – пишет New York Times.

          В то же время газета добавляет, что решение Нурмагомедова затеять драку с членами команды Макгрегора за пределами октагона, возможно, нанесет серьезный ущерб карьере россиянина, передает ТАСС.

          Многие СМИ в своих публикациях также перенесли акцент с самого поединка на драку после него. Так, Yahoo Sports пишет: «Было дикое, захватывающее и вирусное зрелище, и все это продается не только в Америке, но и по всему миру».

          «Этот турнир должен был стать демонстрацией превосходства смешанных единоборств, но UFC 229 в Лас-Вегасе стал одним из самых противоречивых в истории организации после того, как вслед за победой Нурмагомедова над Макгрегором вспыхнула жестокая драка», – сообщает телеканал «Би-би-си»

          Ирландское издание Irish Examiner считает, что UFC полностью ответствен за произошедшее после боя. «Макгрегор совершил криминальный, очень опасный акт в апреле, когда напал на автобус с Нурмагомедовым и другими бойцами внутри, двое из которых получили травмы. Перед камерами Дэйна Уайт через несколько часов после инцидента выразил недовольство произошедшим, он размышлял о том, хочет ли вообще продолжать работать с Макгрегором. Эти слова, очевидно, были пустышкой, UFC упивался этим нападением на автобус», – пишет издание.

          Оно также обращает внимание, что кадры с нападением на автобус вошли в промо соревнований, а оскорбления Макгрегора в адрес Нурмагомедова не были осуждены и «красовались в рекламных роликах вечера».

          Сам Нурмагомедов и его менеджер уже извинились за то, что боец устроил массовую драку. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, могут ли Нурмагомедова лишить титула.

          Отец и тренер российского бойца заявил, что дисциплинарная комиссия может выписать россиянину штраф в размере от 5 до 30% от гонорара из-за драки после победы над ирландцем Конором Макгрегором.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............