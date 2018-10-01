Мировые СМИ оценили потасовку после боя Нурмагомедова и Макгрегора

Победа бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова над Конором Макгрегором казалась идеальным ответом на оскорбления ирландца пока, россиянин не ввязался в драку за пределами октагона, пишут западные СМИ.

«Когда Нурмагомедов заставил самую большую звезду смешанных единоборств сдаться в конце шоу, которое, вероятно, станет самым прибыльным в истории UFC, это казалось идеальным ответом на словесные оскорбления и физические атаки Макгрегора», – пишет New York Times.

В то же время газета добавляет, что решение Нурмагомедова затеять драку с членами команды Макгрегора за пределами октагона, возможно, нанесет серьезный ущерб карьере россиянина, передает ТАСС.

Многие СМИ в своих публикациях также перенесли акцент с самого поединка на драку после него. Так, Yahoo Sports пишет: «Было дикое, захватывающее и вирусное зрелище, и все это продается не только в Америке, но и по всему миру».

«Этот турнир должен был стать демонстрацией превосходства смешанных единоборств, но UFC 229 в Лас-Вегасе стал одним из самых противоречивых в истории организации после того, как вслед за победой Нурмагомедова над Макгрегором вспыхнула жестокая драка», – сообщает телеканал «Би-би-си»

Ирландское издание Irish Examiner считает, что UFC полностью ответствен за произошедшее после боя. «Макгрегор совершил криминальный, очень опасный акт в апреле, когда напал на автобус с Нурмагомедовым и другими бойцами внутри, двое из которых получили травмы. Перед камерами Дэйна Уайт через несколько часов после инцидента выразил недовольство произошедшим, он размышлял о том, хочет ли вообще продолжать работать с Макгрегором. Эти слова, очевидно, были пустышкой, UFC упивался этим нападением на автобус», – пишет издание.

Оно также обращает внимание, что кадры с нападением на автобус вошли в промо соревнований, а оскорбления Макгрегора в адрес Нурмагомедова не были осуждены и «красовались в рекламных роликах вечера».

Сам Нурмагомедов и его менеджер уже извинились за то, что боец устроил массовую драку. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, могут ли Нурмагомедова лишить титула.

Отец и тренер российского бойца заявил, что дисциплинарная комиссия может выписать россиянину штраф в размере от 5 до 30% от гонорара из-за драки после победы над ирландцем Конором Макгрегором.