Влюбившаяся в подсудимого старшина присяжных намеревалась нарушить долг

Выполнявшая обязанности старшины присяжных заседателей жительница Краснодара влюбилась в подсудимого и пыталась склонить остальных присяжных к оправдательному приговору.

По данным регионального управления Следственного комитета и прокуратуры, в Краснодарском краевом суде с июля 2016 года по июнь 2018-го при участии присяжных заседателей рассматривалось уголовное дело. В его рамках подсудимые обвинялись в убийстве, грабеже, разбое, похищении человека и других тяжких преступлениях, передает РИА «Новости».

«В период выполнения обязанностей старшины присяжных заседателей 39-летняя жительница Краснодара М. познакомилась с одним из подсудимых Ф., к которому у нее возникла симпатия. В начале февраля 2018 года М., уже не являясь участником уголовного судопроизводства, решила склонить присяжных заседателей к вынесению оправдательного вердикта в отношении указанного подсудимого», – сообщает прокуратура.

Для установления связи она передала записку подсудимому через его адвоката. После этого действия бывшей старшины присяжных отслеживались.

В пресс-службе регионального СК рассказали, что сотрудник уголовного розыска представился знакомым фигуранта дела и встретился с женщиной. Она сказала, что собирается воздействовать на присяжных и склонить их в сторону нужного решения. После этого она предоставила личные данные присяжных, которым надо было передать деньги с целью склонить к голосованию за невиновность подсудимого.

«Затем по инициативе обвиняемой состоялась ее встреча с присяжной заседателем и внедренным оперативным сотрудником, в ходе которой фигурантка путем уговоров склоняла присяжную к голосованию за невиновность мужчины, а также пыталась выяснить отношение к нему у других присяжных заседателей с целью последующего воздействия на них», – пишет пресс-служба Краснодарского СК.

Женщина признала свою вину в полном объеме. Уголовное дело в отношении нее с утвержденным прокурором обвинительным приговором будет направлено в суд для рассмотрения.