Порошенко не утерпел и нарушил протокол на встрече с Лукашенко

На встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко украинский президент Петр Порошенко нарушил протокол, когда речь зашла о России.

Встреча прошла в рамках первого Форума регионов Украины и Белоруссии в Гомеле, передает «112 Украина».

Протокол предполагал, что сперва выступит Порошенко, а затем последует выступление Лукашенко. Лукашенко в конце своей речи заявил, что конфликт в Донбассе должны урегулировать три славянских народа, Белоруссия готова принять участие в решении проблемы. При этом он сказал: «Уже потом решим, кто виноват. Эту проблему давайте оставим нашим детям, пусть они решают по истечении времени. Сегодня надо остановить братоубийственную войну».

Дальнейшего выступления Порошенко не предполагалось, но украинский президент нарушил регламент и снова взял слово, утверждая, что ответственность за продолжение конфликта в Донбассе якобы несет Россия.