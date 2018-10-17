Зачем Киев портит отношения с Минском

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25 октября, четверг  |  Последнее обновление — 22:46  |  vz.ru
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Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
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Зачем США отправили дроны в атаку на Хмеймим

Минобороны РФ уверено, что американские военные вручную управляли беспилотниками, атаковавшими российскую авиабазу ХмеймимФото: Reuters, Алексей Песляк/ТАСС
Минобороны обвинило США в проведении самой массированной атаки беспилотниками на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Нападение произошло еще в январе. Часть беспилотников россиянам удалось перехватить, а другую – уничтожить. С какой целью США могли организовать эту атаку? Подробности...
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«Лидеры России» привлекли зарубежных соотечественников

Олега Жданеева вдохновляет пример лучших руководителей советского времени, создавших индустриальную базу страныФото: из личного архива
«Динамика развития человека в России превосходит мировую. Возможностей здесь сегодня больше». Так считает Олег Жданеев, один из участников прошлогоднего конкурса «Лидеры России». Прием заявок на второй, текущий конкурс уже закончился (зарегистрировалось более 227 тысяч человек). Пример Олега Жданеева крайне показателен для всех, кто хотел бы сделать успешную карьеру в России. Подробности...
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Демонизация России добралась даже до итальянской подземки

ЧП в Италии обнажило ветхость римской подземки, в отличие от московскойФото: Yara Nardi/Reuters
«Русские виноваты!» Этот возглас на Западе звучит теперь не только в заявлениях на предвыборную и военную тему – как выясняется, русский след можно найти даже в обычной техногенной аварии. Случившееся с российскими болельщиками в метро Рима заставляет с благодарностью вспомнить, как устроена другая подземка – московская. Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Русская жизнь, увы, глубоко неэстетична

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
У русских сложные отношения с сексуальностью. Русский человек свою животность переживает как катастрофу – и либо целиком ее отрицает, либо столь же сполна ей отдается. Это типовой разброс между хлыстами и скопцами. Подробности...
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Сенцов и Сахаров очень похожи

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Характерно, что «совесть нации» хотел уничтожить тысячи людей, а не дал ему этого сделать гнусный ватник, «кажется, Герой Советского Союза». И Андрей Сахаров переключился на разрушение СССР. Подробности...
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Китай застраховал себя от очернения идеальным способом

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Кошмарные тоталитарные практики коммунистического Китая – что еще нужно для пропагандистского сопровождения противостояния между Вашингтоном и Пекином, которое обостряется буквально на глазах? Однако тема «не взлетает». Подробности...
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          Зачем Киев портит отношения с Минском

          В отношения соседей внесен диссонанс   25 октября 2018, 22:05
          Фото: Danil Shamkin/EPA/Global Look Press
          Текст: Олег Москвин,
          Мария Трубина

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          МИД Украины поскандалил с соседями-белорусами прямо накануне встречи Порошенко и Лукашенко. Глава украинской дипломатии Климкин объявил пребывание украинцев в Белоруссии небезопасным. Минск в ответ упрекнул соседей в «мышлении военными категориями» и напомнил: вторгнуться на Украину могут только «армады белорусских комбайнов». Зачем Климкину понадобилось это обострение?

          Накануне намеченной на пятницу встречи Александра Лукашенко и Петра Порошенко в Гомеле глава МИД Украины Павел Климкин «подложил свинью» своему шефу. «Пребывание граждан Украины на территории Белоруссии является потенциально небезопасным, и про это мы будем говорить с Минском», – заявил руководитель украинской дипломатии польскому изданию Rzeczpospolita. Климкин объяснил эту «небезопасность» тем, что «на территории Белоруссии действуют российские властные структуры».

          Что бы это ни значило, украинскому обществу подан очевидный сигнал – соседняя страна небезопасна. Вряд ли разъяснило обстановку заявление, которое дал украинский посол в Минске Игорь Кизим, поспешивший разъяснить слова министра. «По-моему, он сказал, что потенциально опасно находиться на территории Белоруссии. Это мягкое дипломатическое выражение».

          В Минске на такие разъяснения (пусть и приправленные уверениями в том, что в целом отношения – лучше некуда) отреагировали довольно жестко. «Нет смысла комментировать эту, мягко говоря, небылицу. Давайте спросим у 160 тысяч украинских беженцев, которые прибыли в нашу страну, где им безопасней жить. Или у полутора миллионов украинских граждан, которые посетили Белоруссию», – заявил пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз. Представитель минской дипломатии подчеркнул: складывается впечатление, что «украинские коллеги перестроились на мышление исключительно военными категориями», в том числе и в отношении Белоруссии, которая является «ближайшим соседом» Украины.

          Глаз отметил, что

          «буквально вчера... они нарисовали страшилки о неких танковых армадах, нападающих на Украину с территории Белоруссии».

          «Наш президент неоднократно говорил, что отсюда их могут оккупировать только армады белорусских тракторов и комбайнов», – добавил представитель МИДа. Лукашенко действительно так говорил, причем на встрече с Порошенко в апреле прошлого года. «Белорусы могут прийти к вам или приехать только на тракторе», – сказал белорусский лидер. Он явно имел в виду волну спекуляций в Киеве по поводу того, что российско-белорусские учения «Запад-2017» якобы станут поводом для удара по Украине с севера.

          Если вернуться к нынешнему заявлению Климкина о «небезопасности», то формально глава МИД так ответил на вопрос польского журналиста, предложившего прокомментировать два дела, заметно испортивших отношения двух стран. Речь идет об украинцах Павле Грибе и Павле Шаройко, арестованных белорусскими спецслужбами. Но дело явно не только в двух этих казусах.

          Напомним, что ровно месяц назад постпред Украины при ООН Владимир Ельченко призвал перенести переговоры по Донбассу из Минска. Тогда же он обвинил Белоруссию в голосовании против любых украинских инициатив в международной организации. Если отвлечься от дипломатов и упомянуть идеологов – то можно вспомнить, как в начале года директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что Украина должна вернуть под свой контроль «земли, где украинцы были автохтонами», включая часть Гомельской и всю Брестскую область.

          Единственный вопрос, который возникает в этой связи – зачем киевские политики портят отношения со страной, явно демонстрирующей заинтересованность в сотрудничестве?

          «У нас министр иностранных дел Украины иногда делает такие заявления, что вообще никто не понимает, зачем он это делает, – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Константин Бондаренко. – Климкин любит что-то сказать ради красного словца, а потом у нас возникают проблемы с другими государствами». По мнению Бондаренко, заявление Климкина не способствует посредническим усилиям официального Минска и «вообще, честно говоря, выглядит обидно для Белоруссии: она этого не заслужила».

          Впрочем, сложно предположить, что глава украинской дипломатии действует безо всякого умысла и без цели. Во всяком случае, в Минске так не считают. «В украинском руководстве есть несколько лагерей.

          Ястребы склоняют того же Порошенко к тому, что с Белоруссией надо сворачивать любые контакты, в том числе экономические и политические, потому что Белоруссия является сателлитом России

          и несет прямую угрозу Украине», – отметил белорусский политолог Алексей Дзермант. К той же «ястребиной» партии относят, например, главу СНБО Александра Турчинова. «Думаю, что в данном случае Климкин выразил мнение вот этого крыла украинской власти», – полагает собеседник.

          Случаи, подобные задержанию Павла Гриба (с передачей России) и Павла Шаройко (обвиненного в шпионаже в пользу Украины), могут использоваться этими силами для дальнейшей дестабилизации. Заметим, что Климкин изначально, при своем назначении (на смену «майданного» министра Андрея Дещицы), считался протеже Петра Порошенко. Вряд ли демарш Климкина накануне поездки Порошенко к белорусскому соседу надо считать подкопом под украинского президента, скорее это стремление создать определенную нервозность в отношениях.

          «Для Украины это очередной повод попытаться внести негатив, а позицию ястребов выдвинуть на первый план и давить на руководство Белоруссии, чтобы минимизировать ее сотрудничество с Россией, чтобы продавливать свою повестку», – полагает Дзермант.

          «Климкин не в первый раз это делает. Я бы не сказал, что здесь внутренний конфликт. Понятно, что с одной стороны каждый играет свою партию, но Климкин фактически торпедирует и ставит под вопрос любые возможности договоренностей», – сказал газете ВЗГЛЯД российский эксперт белорусского происхождения, доцент кафедры политической теории МГИМО России Кирилл Коктыш.

          «Это значит, что украинская элита ставит на сценарий обострения, а не на дружественный сценарий, притом что если говорить про реальную безопасность, то это смешно слышать. В Белоруссии весьма значительное количество украинцев укрылось в итоге от военных действий», – констатировал собеседник.

          По мнению Коктыша, Киев портит отношения с Минском потому, что иначе ему придется отвечать на вопросы: почему не работает минский процесс, почему Украина его не выполняет? А так возникает объяснение, что везде враги и все предвзято. Украина взяла курс на обострение, на торпедирование и Минских соглашений. и мирного процесса. Это не только внутриполитическая необходимость потому, что Порошенко хочет переизбраться как президент войны, но понятно, что в эти дела включается и Европа. «Федерика Могерини, напомним делает странные, мягко говоря, заявления по Черному морю, Европарламент принимает резолюцию по Азовскому морю – в этом плане это скоординированная очередная волна давления на Россию», – заметил в заключение Коктыш.


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