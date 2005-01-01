У «тайного» плана Украины по Донбассу оказалось двойное дно

Киев и страны Запада подготовили для ООН план из трех пунктов по урегулированию конфликта в Донбассе, рассказал глава МИД Украины Павел Климкин. По мнению разобравших «тайный план» экспертов, он фактически демонтирует всю структуру ДНР и ЛНР. Есть ли у него хоть какие-то перспективы на осуществление и какие цели на самом деле преследуют в Киеве?

Украина вместе с группой западных стран подготовила для Совбеза ООН проект резолюции по урегулированию в Донбассе. Как рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, это «тайный» план из трех основных пунктов, первый из которых предусматривает ввод в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую республики международных миротворцев. Причем «голубые каски» должны попасть в зону конфликта, а не «сидеть вдоль линии соприкосновения».

Согласно второму пункту, за безопасность и «реальное разоружение» донецких ополченцев будут отвечать некие полицейские силы. Последний компонент «тайного» плана – создание международной администрации вместо властных структур в зоне конфликта. Два последних пункта Климкин считает «мегапринципиальными вопросами».

По его словам, проект резолюции давно готов и не выносится на рассмотрение Совбеза ООН с целью не позволить России «сделать компромисс, который помешал бы реальной деоккупации». Россия, как один из постоянных членов Совбеза ООН, обладает правом вето и может в одиночку заблокировать подобный план, если он будет вынесен на обсуждение.

Как известно, президент России Владимир Путин поддерживает идею отправки миротворческой миссии на Украину, но только для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев же изначально настаивал на том, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Таким образом, в раскрытом Климкиным плане изложены пункты, которые не устроят ни Москву, ни тем более Донецк и Луганск. Также не стоит забывать о весьма сомнительной репутации «голубых касок», представители которых неоднократно были замешаны в многочисленных изнасилованиях и растлениях детей в зонах конфликтов. Многими экспертами вообще ставится под сомнение способность миротворцев ООН предотвращать убийства мирных жителей.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько не увидел в проекте ничего нового. Он подчеркнул, что сами по себе Минские соглашения не могут привести к желаемому результату, поэтому Россия выдвигала идею о миротворцах в Донбассе в качестве инструмента для прекращения боевых действий и купирования конфликта.

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В то же время, подчеркнул он, в проекте присутствуют моменты, которые ранее были отвергнуты Россией и представителями ДНР и ЛНР. Это прежде всего касается предложения разместить «голубые каски» на всей территории донецких республик, то есть оккупации с их помощью Донбасса Украиной.

«С одной стороны, предусматривается размещение миротворцев по всему Донбассу, с другой – разоружение военных формирований и всех властных вертикалей, которые были выстроены там за последние четыре года. Это противоречит самим Минским соглашениям, поскольку в них довольно расплывчато, но все-таки предполагается интеграция этих структур во властные структуры Украины, в том числе и парламента», – пояснил Безпалько газете ВЗГЛЯД.

Эксперт убежден, что документ подготавливался с целью не разрешить конфликт, а «скорее, осуществить определенного рода дипломатическую провокацию, вызывать резкую реакцию России и возможное ветирование этого проекта в Совбезе ООН, и соответственно, представить президента Украины Петра Порошенко одним из самых выдающихся патриотов, борцом против сепаратистского Донбасса, сторонником единства в украинском государстве, создать мощную бесплатную рекламную кампанию». До президентских выборов на Украине остается полгода, они намечены на 31 марта 2019 года.

«Сама по себе идея размещения миротворцев и все связанные с ней противоречия давным-давно обсуждались и были оставлены в сторону в виду полного противоречия сторон. На мой взгляд, это просто предвыборный пиар», – уверен Богдан Безпалько.

С Безпалько солидарен зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа. Депутат отвергает саму возможность управлять народом с помощью «какой-то администрации извне». «Это никогда не будет работать», – сказал Чепа в беседе с RT.

Парламентарий напомнил о позиции Москвы по этому вопросу, которая заключается в ограничении полномочий миротворцев только линией соприкосновения сторон. «Что значит «новые полицейские силы в регионе»? Необходимость их абсолютно непонятна», – заключил Чепа.

Еще жестче высказался сенатор Франц Клинцевич. Он увидел в плане желание Украины «зачистить территорию Донбасса так называемыми полицейскими силами с последующей передачей ее под контроль Киева». Как пишет сенатор в Facebook, проект не имеет никакого отношения к Минским соглашениям и попытка его реализации вызовет взрыв насилия в Донбассе, перечеркнет возможности мирного урегулирования.