Климкин озвучил пункты «тайного» плана Запада по Донбассу

Глава МИД Украины Павел Климкин в эфире радио «Новое время» заявил, что проект резолюции Совбеза ООН по урегулированию ситуации в Донбассе давно готов. По его словам, документ состоит из трех пунктов.

Климкин рассказал в эфире «Нового времени», что проект готовился западными странами совместно с Украиной, передает РИА «Новости».

Первый пункт – это присутствие миротворческих сил. Дипломат отметил, что операция должна быть «последовательной», т.е. миротворцы должны присутствовать в зоне конфликта в Донецкой и Луганской народных республиках, а не «сидеть вдоль линии соприкосновения».

При этом количество миротворцев не является принципиальным вопросом.

Вторая составляющая «тайного» плана – это полицейские силы, которые будут осуществлять «реальное разоружение» и отвечать за безопасность.

Последний компонент проекта – международная администрация, которая должна заменить властные структуры в зоне конфликта.

Климкин подчеркнул, что последние два пункта – «мегапринципиальные вопросы».

Глава украинского МИД рассказал также, что «давно готовый» проект резолюции не выносится на рассмотрение Совбеза ООН для того, чтобы не позволить России «сделать компромисс, который бы помешал реальной деоккупации».

Ранее Киев признал нерабочим закон об особом статусе Донбасса.