Киев признал закон о статусе Донбасса нерабочим

Глава МИД Украины Павел Климкин признал невыполнимым закон об особом статусе Донбасса.

«Если оккупированный Донбасс будет освобожден, тогда будет идти речь об отдельных элементах особенностей самоуправления. На оккупированном Донбассе об элементах каких-либо особенностей речь не идет», – сказал Климкин на евроатлантическом форуме, передает РИА «Новости».

Министр отметил, что в нынешнем виде закон почти невозможно осуществить.

В конце 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о продлении особого статуса Донбасса.