Украина предложила перенести переговоры по Донбассу из Минска

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко призвал перенести переговоры трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе из белорусской столицы в другое место.

Ельченко в эфире телеканала «Прямой» призвал украинские власти делать выводы из позиций Белоруссии, заявляющей о своем нейтралитете, но «хронически голосующей в ООН против предложений украинской стороны, даже тех, которые не касаются конфликта с Россией».

«Я лично полностью поддерживаю, я не помню уже, кто это предлагал, некоторые депутатские группы у нас в Верховной раде, что нам надо просто переносить эту площадку из Минска в какую-то другую столицу», – приводит его слова УНИАН.

В январе 2018 года широко обсуждался вопрос переноса переговоров по урегулированию украинского кризиса из Минска. Тогда поводом для этих разговоров стало заявление президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по итогам встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

Политолог Кирилл Коктыш заявлял, что официально прекратить Минские соглашения нельзя, а тем более их не могут остановить Соединенные Штаты. По его словам, перенос Минского процесса в другое место может уничтожить его.

Белорусский политолог Алексей Дзермант отметил, что перенос встреч трехсторонней контактной группы в другую столицу станет серьезной дипломатической потерей для Минска, а ситуация в Донбассе в таком случае обострится.