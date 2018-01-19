Белорусский эксперт: Перенос Минских переговоров обострит ситуацию в Донбассе

«Это, конечно же, для Минска серьезная дипломатическая потеря. Ситуация в Донбассе ухудшается. Под президентские выборы в России, «ястребы» в окружении Трампа и на Украине, скорее всего, будут играть на обострение», – заявил газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Алексей Дзермант. Так он прокомментировал предложение Дональда Трампа перенести переговоры по Донбассу из Минска в Астану.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп во время визита казахстанского лидера Нурсултана Назарбаева выступил за перенос переговоров по Донбассу из белорусской столицы. «Минск» зашел в тупик из-за отсутствия взаимопонимания сторон, отметил американский лидер. С ним согласился и Назарбаев: «Вообще это первоначально должно было быть в Казахстане. Я поездки делал, чтобы собрать всех, чтобы встретились там. Так договорились, что в этом направлении будем работать».

«Это, конечно же, для Минска серьезная дипломатическая потеря, – полагает белорусский политолог Алексей Дзермант. – Та площадка, которая была в Минске, позволила нарастить международный вес, в том числе, властям Белоруссии, выступать в качестве миротворца и донора безопасности. Если эта площадка закрывается, у Минска исчезает возможность продвигать эту тему на внешнеполитической арене».

Ситуация в Донбассе ухудшается, отметил собеседник. Он напомнил о решении США по поставкам летального оружия на Украину, а также о принятии Радой закона о реинтеграции Донбасса. «Под президентские выборы в России, «ястребы» в окружении Трампа и на Украине, скорее всего, будут играть на обострение», – полагает эксперт.

В рамках этого «они и проводят кампанию по информационной дискредитации Минской площадки. Необходимо устранить Минские соглашения, чтобы развязать руки», – указал собеседник. Он пояснил, что «ястребиным» представителям нужен другой формат, «где Америка будет иметь уже гораздо более решающее значение и вес. Они хотят изменить сам нормандский формат, потому что Америка там формально не присутствует. А для влияния им нужно напрямую присутствовать в переговорном процессе», - подчеркнул эксперт.

Официальное заявление Минска последует в ближайшее время, поскольку руководство страны дорожит этой площадкой. «Но скорее всего она будет сдержанно-негативная, в ключе: «Если не смогли договориться в Минске, не договоритесь нигде!», – резюмировал эксперт.