Трамп и Назарбаев обсудили перенос переговоров по Донбассу из Минска

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам встречи с американским лидером Дональдом Трампом не исключил, что с подачи Вашингтона переговоры по разрешению конфликта в Донбассе могут быть перенесены из Минска в столицу другой страны.

Как сообщил Назарбаев по итогам заседания Совбеза ООН, он согласился с мнением Трампа о том, что «Минск-1» зашел в тупик из-за отсутствия взаимопонимания сторон. В этой связи американский лидер предложил проводить переговоры в ином месте.

«Вообще это первоначально должно было быть в Казахстане. Я поездки делал, чтобы собрать всех, чтобы встретились там. Так договорились, что в этом направлении будем работать», – добавил Назарбаев, передает РИА «Новости».

Кроме того, Назарбаев поддержал идею введения миротворцев в Донбасс для определения границ и повышения уровня взаимопонимания.

Также Назарбаев и Трамп обсудили переговоры по сирийской проблематике в Астане с участием России, Турции и Ирана. По мнению лидера Казахстана, данная встреча стала эффективным дополнением к женевскому формату, передает Deutsche Welle.

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 16 января прибыл в США с официальным визитом. В его рамках было подписано более 20 соглашений на сумму 7 млрд долларов. В том числе Казахстан и США договорились о сотрудничестве в космической сфере.