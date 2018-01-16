Назарбаев прибыл в США на переговоры с Трампом

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во вторник прибыл в США с официальным визитом, сообщили в пресс-службе главы республики.

«Глава государства прибыл в Вашингтон. В ходе официального визита Нурсултан Назарбаев встретится с президентом США Дональдом Трампом, а также представителями официальных и деловых кругов США», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Кроме встречи с президентом США в программе визита значится участие Назарбаева в заседании Совбеза ООН.

Напомним, ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высоко оценил эффективность своего многолетнего сотрудничества с российским лидером Владимиром Путиным.