Назарбаев назвал сотрудничество с Путиным феноменальным

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высоко оценил эффективность своего многолетнего сотрудничества с российским лидером Владимиром Путиным.

«Мое многолетнее плодотворное взаимодействие с В.В. Путиным – это исключительный по своей насыщенности и результативности международно-политический феномен», – написал Назарбаев в своей книге «Эра независимости», передает РИА «Новости».

Назарбаев отметил, что Путин обладает очень сильным для политика качеством – способностью к самообучению. «Путин 2001 года и Путин 2017 года – это разные по классу и видению политики», – считает он. «Конечно, большие посты и большие события учат людей. Но вопрос в том, какие выводы из этой учебы делают люди», – отметил глава Казахстана.

Путин «как переговорщик пользуется абсолютно рациональными и логичными аргументами», заметил президент республики. «Именно так строились все наши двусторонние экономические связи», – сказал он.

Отношения России и Казахстана он назвал добрососедскими и союзническими. По словам Назарбаева, они «не зависят от внешней конъюнктуры и глобальной погоды». «Более того, эти отношения благоприятно влияют на политический климат в Евразии, а значит и в мире», – добавил он.

Назарбаев также написал, что создание Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) не имеет ничего общего с «воссозданием» Советского Союза.