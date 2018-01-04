Назарбаев: Реинкарнации СССР в виде ЕврАзЭС не будет

Создание Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) не имеет ничего общего с «воссозданием» Советского Союза, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в книге «Эра независимости», посвященной новейшей истории республики и ее будущему.

«Что же касается тех, кто подвержен иррациональным страхам, то я ответил им еще в октябре 2011 года: «Никакой «реставрации» или «реинкарнации» СССР нет и не будет», – передает РИА «Новости» текст книги Назарбаева. Глава республики назвал эти «страхи» «фантомами прошлого, домыслами и спекуляциями».

По мнению Назарбаева, особенно значителен потенциал сотрудничества ЕАЭС и Евросоюза. «Я использовал каждую возможность, чтобы донести до мировой элиты достоверную информацию касательно евразийских интеграционных процессов», – пишет автор.

«Ни о каком воссоздании СССР речи не идет и быть не может. Надо изживать эти стереотипы холодной войны», – подчеркнул Назарбаев, отметив, что они мешают смотреть в будущее.

Ранее Назарбаев также назвал «чепухой» заявление о ЕврАзЭС как о попытке России воссоздать СССР. Он говорил, что с оптимизмом смотрит на будущее Евразийского экономического союза, потенциал которого еще не исчерпан и его надо развивать.