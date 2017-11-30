Казахстан и США договорились о сотрудничестве в космической сфере

Астана и Вашингтон в ходе официального визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в США подписали ряд документов о сотрудничестве в области космической деятельности, сообщила пресс-служба министерства оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП) Казахстана.

«Подписано письмо о намерениях между Аэрокосмическим комитетом МОАП Казахстана и Геологической службой Департамента внутренних ресурсов США (USGS), направленное на взаимовыгодное сотрудничество в области применения космических технологий дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и развитие инфраструктуры пространственных данных», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Кроме того, подписан меморандум о сотрудничестве национальной компании «Казахстан Гарыш Сапары» и компании Hexagon Geospatial – ведущего мирового поставщика информационных технологий, применяющихся для повышения качества и производительности геоинформационных систем. В рамках этого документа предусматривается организация совместной деятельности в области современных геопространственных информационных технологий и программных средств для повышения эффективности казахстанской космической системы дистанционного зондирования Земли.

Одновременно в ходе переговоров обсуждались возможности использования серверной платформы ESRI в рамках космического мониторинга Казахстана, а также вопросы, связанные с реализацией космических снимков системы ДЗЗ Казахстана.

Также компания ТОО «Галам» и компания iDirect, являющаяся мировым лидером в области наземной инфраструктуры спутниковой связи, заключили меморандум о сотрудничестве, «предусматривающий взаимодействие сторон при создании систем спутниковой связи различного назначения, а также других продуктов и услуг, представляющих взаимный интерес».

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 16 января прибыл в США с официальным визитом. В его рамках было подписано более 20 соглашений на сумму 7 млрд долларов.