Казахстан сообщил о подписании контрактов в США на 7 млрд долларов

В ходе визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в США подписано более 20 соглашений на сумму 7 млрд долларов, сообщила пресс-служба главы республики.

«В рамках официального визита главы государства было подписано более 20 коммерческих документов, которые направлены на реализацию проектов в сфере авиации и космических исследований, нефтехимической и сельскохозяйственной отрасли, а также проектов в области инфраструктурного развития на сумму порядка 7 млрд долларов», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Помимо этого были заключены три межправительственных соглашения между Казахстаном и США.

Тем временем Госдеп сообщил, что в ходе визита Назарбаева в Вашингтон Казахстан подписал соглашения с Соединёнными Штатами на 2,5 млрд долларов.

«В ходе визита были подписаны многочисленные коммерческие контракты и документы, в том числе новые соглашения между Boeing, GE Transportation, GE Digital, Chevron, Air Astana, компанией «Казахстанские пассажирские перевозки», авиакомпанией SCAT и Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына» на приобретение продуктов и услуг США на сумму более 2,5 млрд долларов», – передает RT сообщение Госдепа.

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 16 января прибыл в США с официальным визитом.