Ради закона о «реинтеграции Донбасса» Киев пошел даже на конфликт с Западом

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18 января, четверг  |  Последнее обновление — 18:46  |  vz.ru
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Российский космос проигрывает Илону Маску

Центр имени Хруничева проигрывает конкуренцию под натиском частной американской компанииФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Одно из важнейших ракетно-космических предприятий – Центр имени Хруничева – снова оказалось в плачевном финансовом состоянии. Чтобы выжить, оно просит 30 млрд рублей. Предыдущая денежная помощь – вдвое больше этой – встать на ноги ему явно не помогла. Что же случилось с гордостью российской космонавтики и стоит ли продолжать его кормить? Подробности...
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Благодушие России к молдаванам выглядит унизительно

Пограничная служба ведет себя так, будто Молдавия – одно из самых влиятельных государств мираФото: Gleb Garanich/Reuters
Хотя главой государства Молдавия является президент Игорь Додон, которого многие называют «пророссийским», реальная власть принадлежит кабмину и парламенту. В последнее время молдаване отметились рядом антироссийских акций и взяли за норму разворачивать российских журналистов у границы. Терпеть все это больше нельзя. Подробности...
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Летчики восприняли пародийное видео как «плевок»

Танцующих в нижнем белье курсантов обвинили в разврате и нетрадиционной ориентации и, скорее всего, отчислят из вузаФото: Александр Дейнека "Будущие летчики"
Наказать как за злостное оскорбление или простить как за неосторожную шутку? Эта дилемма вызвала в Сети бурное обсуждение в качестве реакции на пародийный видеоролик, сделанный курсантами-летчиками. Масла в огонь подлил тот факт, что ролик в соцсети «ВКонтакте» был размещен со страницы, распространяющей гей-порно. Подробности...
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Запрет помогать восстановлению Сирии станет новым промахом США

Рекс Тиллерсон нашел в Сирии нового врага, чье присутствие требует продолжения американского вмешательстваФото: Albin Lohr-Jones/ZUMA/ТАСС
Глава Госдепа Рекс Тиллерсон выступил с программной речью по Сирии: Башар Асад должен уйти, европейским союзникам запрещается содействовать восстановлению разрушенной войной страны. Вместе с тем США оставляют за собой право сохранить военное присутствие в Сирии даже после разгрома ИГ – теперь у них иная цель. Подробности...
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Резня в Перми показывает пробелы в системе охраны школ

Проблема не в содержании интернета. Даже если бы видеоролики с актами насилия не были распространены в США и Европе, подобные инциденты в России все равно бы совершалисьФото: Максим Кимерлинг/ТАСС
Чудовищное преступление, произошедшее в одной из пермских школ – настоящая резня с применением холодного оружия – напомнило аналогичные инциденты в Соединенных Штатах. Главная версия причин произошедшего заключается в том, что российские подростки копировали поведение американских. Но так ли это на самом деле? Подробности...
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Русские роботы на страже гидрокосмоса

Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
Фонд перспективных исследований в этом году проведет на Дальнем Востоке масштабные состязания по морской робототехнике. Запрос на привлечение роботов в морское дело у государства и органов безопасности колоссальный. Подробности...

Чего США добиваются от Казахстана

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
В самом конце декабря 2017 года стало известно, что 22 миллиарда долларов Национального суверенного фонда Казахстана были заблокированы на счетах бельгийского филиала американского Bank of New York Mellon. В этой истории прекрасно все. Подробности...
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На Западе начали подозревать, что мы немножко отличаемся от них

Руслан Осташко, политолог
Вы наверняка знаете поговорку, что русские очень медленно запрягают, но зато очень быстро едут. Так вот, сейчас есть повод поговорить о том, что к нашим европейским партнерам применима аналогичная, только более обидная поговорка. Подробности...
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        Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?
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        • Нет, их не нужно никак наказывать

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        • Скорее разделяю

        • Скорее не разделяю

        • Совсем не разделяю

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          Ради закона о «реинтеграции Донбасса» Киев пошел даже на конфликт с Западом

          И в Донецке, и в Москве уверены, что «реинтеграция» на деле развяжет руки украинским силовикам, мечтающим «вернуть» Донбасс через войну   18 января 2018, 16:01
          Фото: Александр Кравченко/ТАСС
          Текст: Никита Коваленко,
          Марина Балтачева,
          Андрей Резчиков

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          Крайне важный для судьбы республик Донбасса и отношений с Россией закон принят на Украине. Закон о «реинтеграции Донбасса» не только существенно усиливает власть Порошенко, но и меняет саму схему возможного политического урегулирования конфликта на востоке страны. Цена вопроса оказалась столь высока, что ради принятия закона Киев даже пошел на конфликт с Западом.

          В четверг парламент Украины принял во втором чтении законопроект о «реинтеграции Донбасса». Россия названа «агрессором», а неподконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской народных республик признаются «оккупированными». Закон дает Петру Порошенко право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время. Судя по утечкам в прессе, против принятия закона были западные дипломаты, но Киев на этот раз пошел вопреки воле Запада.

          Поправки в закон, которые пытались внести парламентские радикалы, не прошли. Так, была отклонена поправка о разрыве дипломатических отношений Украины и России. «Завернули» предложения официально признать ДНР и ЛНР террористическими организациями (таким образом, принятое в сводках киевских силовиков именование ополченцев Донбасса «террористами» так и осталось риторической фигурой). Также была отвергнута попытка денонсировать российско-украинский договор о дружбе и сотрудничестве, подписанный в 1997 году Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой.

          Порошенко остался доволен результатом. Он заявил, что закон является сигналом в том числе и для Крыма, и заверил, что Киев будет «продолжать прокладывать путь для реинтеграции оккупированных украинских земель политико-дипломатическим путем». При этом из документа было исключено упоминание Минских соглашений. И, как было сказано выше, Порошенко получает право на бесконтрольное использование армии.

          Закон покритиковали даже в блоке Порошенко

          Видный деятель Майдана 2014 года, а ныне депутат от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем написал в Facebook, что его тревожит то, что у Рады отбирают контроль за действиями президента в «зоне АТО».

          Кроме того, Найем недоволен беспрецедентными и неявно прописанными полномочиями «для всех лиц, которые привлечены к осуществлению мер по обеспечению национальной безопасности и обороны». По его словам, «они получают право применять оружие и специальные средства, задерживать и заниматься доставкой задержанных в органы нацполиции, проверять документы у граждан и должностных лиц, а в случае отсутствия документов – задерживать их для установления личности; осуществлять личный досмотр...».

          В чем выгода закона для Украины

          Но, как бы ни критиковали закон и справа, и слева, с точки зрения украинских властей и ВСУ (армия к настоящему времени взяла под контроль то, что раньше называлось «антитеррористической операцией»), закон о «реинтеграции» выгоден, так как снимает множество существовавших ранее препон.

          Президент Порошенко «усилил свои полномочия. Он формально завершил АТО и получил право единолично использовать вооруженные силы Украины с целью обеспечения национальной обороны и сдерживания «вооруженной агрессии» России», оценил новшества закона директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Он пояснил, что украинские войска там и так находятся. Просто раньше это был специальный центр, которым номинально руководила СБУ, согласование номинально находилось под контролем и функцией парламента. Бортник подчеркнул: «Сегодня это будет единолично реализовываться через ВСУ.

          Президент полностью сконцентрировал управление конфликтом в Донбассе».

          Новый закон направлен на внутреннее и внешнее потребление, заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

          Он пояснил: «Внутреннее потребление состоит в том, что на основании этого закона Порошенко получает свободу рук в том, чтобы использовать военную силу в любой момент, когда сочтет необходимым. Порошенко, конкурируя за то, кто больший патриот Украины, может утверждать, что добился в законодательном плане необходимых условий, чтобы решить проблему Донбасса. С другой стороны, это же является и ловушкой для Порошенко, потому что теперь он не сможет оправдываться перед националистами, что не предпринимает каких-то действий, так как не имеет на это полномочий».

          В свою очередь Руслан Бортник отмечает: «Кроме того, теперь не будет никакой амнистии, потому что все, кто принимал участие в так называемой оккупации, должны подлежать уголовному преследованию».

          Внешнее потребление состоит уже в самом по себе законе с названием «О реинтеграции Донбасса», отметил депутат Затулин. «Будет сделана попытка выдать это за тот самый закон об особом статусе, который требуется в соответствии с Минскими соглашениями», – подчеркнул он. «Хотя этот закон на самом деле абсолютно вразрез с Минскими соглашениями, их торпедирует, поскольку признает военные средства, ничего не говорит об особом статусе и не содержит даже какой-либо ссылки на эти соглашения», – добавил депутат.

          Не стороны диалога, а «оккупанты», не посредник, а «агрессор»

          Закон об оккупации Донбасса Россией меняет прежде всего схему политического урегулирования, отмечает Руслан Бортник. «Если раньше предполагался диалог между Украиной и представителями Донецка и Луганска, а Россия, Франция и Германия выступали международными посредниками, то сегодня никаких представителей Донецка и Луганска нет, это оккупационная администрация, с которой невозможен диалог», – подчеркнул эксперт.

          Россия уже не посредник, а страна-«оккупант» и «агрессор». И диалог сегодня возможен только в формате «Украина – Россия» или «Украина – Франция – Германия – Россия». Российское руководство на эту схему вряд ли согласится, указал политолог.

          При этом Киев попытался избежать прямого раздражения западных партнеров.

          Депутаты Рады отказались разрывать дипотношения с Россией, потому что «эти поправки ухудшили бы международную позицию Украины в рамках «нормандской четверки», Минских договоренностей», полагает Руслан Бортник.

          «Украина бы просто подставилась и подставила бы западных партнеров, прежде всего США, под российскую критику о том, что Украина вышла из Минского переговорного процесса и эскалирует конфликт», – напомнил эксперт. Это было бы «технологическим поражением», добавил он.

          «В любом случае это односторонняя декларация в форме закона в конфликте, который уже давно стал международным», – полагает Бортник. И заметим, что если сообщения о недовольстве западных дипломатов верны, то старшие партнеры уже выразили свое недовольство самоуправством Киева. Следует подождать официальной реакции столиц европейских стран – гарантов «Минска», и, главное, реакции представителей Вашингтона.


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