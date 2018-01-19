Эксперт: Перенос Минского процесса уничтожит его

Официально прекратить Минские соглашения нельзя, «тем более их не могут прекратить США. А сорвать мирный процесс и переместить ситуацию в эскалацию - это является ставкой, которую сделали США на сегодня, - заявил газете ВЗГЛЯД политолог Кирилл Коктыш.

Казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев сообщил, что президент США Дональд Трамп во время встречи с ним выступил за перенос переговоров по Донбассу из белорусской столицы. «Минск» зашел в тупик из-за отсутствия взаимопонимания сторон, отметил американский лидер. Назарбаев с ним согласился и подчеркнул: «Вообще это первоначально должно было быть в Казахстане. Я поездки делал, чтобы собрать всех, чтобы встретились там. Так договорились, что в этом направлении будем работать».

«Любой перенос или любая попытка отхода от Минских соглашений с большой вероятностью будет их разрушать», – заявил доцент кафедры политической теории МГИМО, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Белоруссии Кирилл Коктыш.

Решение Верховной Рады по реинтеграции Донбасса по сути также «делает невозможным выполнение Минских соглашений», – напомнил эксперт. Так что «можно расценивать позицию США как желание торпедировать Минские соглашения. Понятно, что перенос с большой вероятностью их уничтожит, а ситуация вернется к военной эскалации. Так что часть американского истеблишмента сделала ставку», – заключил эксперт.

Он добавил, что для самого Казахстана этот перенос стал бы «достаточно скверным пиаром. Потому что Астана стала бы ассоциироваться не с успешным регулированием сирийских проблем, а с развалом Минского формата», - добавил политолог.

«Понятно, что в сегодняшней ситуации без давления на Украину Минский формат явно пробуксовывает». С другой стороны, вряд ли это давление будет оказано, так что Минские соглашения «вряд ли будут выполнены, несмотря на высокую цену для Франции и Германии», – отметил Коктыш.

Официально прекратить Минские соглашения нельзя, «тем более их не могут прекратить США, учитывая, что они не являются участниками. А сорвать мирный процесс при всей его хрупкости и переместить ситуацию в эскалацию... с большой вероятностью это является ставкой, которую сделали США на сегодня», – подчеркнул политолог. В первую очередь, это касается военного лобби, сосредоточенного вокруг фигуры министра обороны Джеймса Мэттиса.

Учитывая, что США проиграли России по ближневосточному и тихоокеанскому региону, сейчас им необходимо «создать долгосрочную и серьезную проблему, желательно у российской границы, чтобы Россия не могла заниматься другими вещами и оставила их США», –резюмировал эксперт.