Минобороны показало запуски ракет с фрегата «Адмирал Горшков»

Министерство обороны опубликовало видео учений головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков» в Баренцевом море.

Ролик был опубликован на YouTube.

На кадрах видно, как корабль отрабатывает защиту от самолетов. В ходе учений были задействованы бортовое радиотехническое вооружение и зенитно-ракетный комплекс.

Проведение испытаний обеспечивали малый противолодочный корабль «Снежногорск» и самолеты объединения ВВС И ПВО Северного флота.

Напомним, головной фрегат «Адмирал Горшков» вошел в состав ВМФ в конце июля, завершив программу госиспытаний.

В сентябре корабль отправился на первую отработку боевых задач. Тогда же вице-премьер России Юрий Борисов сообщал, что все проблемы с «Адмиралом Горшковым» и десантным кораблем «Иван Грен» закрыты.