«Адмирал Горшков» отправился на первую отработку боевых задач

Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков», который был принят в боевой состав ВМФ 28 июля, впервые покинул главную базу Северного флота (Североморск) для отработки задач курса боевой подготовки в Баренцевом море, сообщили в пресс-службе флота.

«В морских полигонах корабль будет взаимодействовать с авиацией. Облет систем радиотехнического вооружения фрегата выполнят самолеты смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота», – передает ТАСС сообщение флота.

Экипаж корабля должен отработать в Баренцевом море несение ходовой вахты, проведет учения по борьбе за живучесть и по связи. Также будут проведены боевые мероприятия по противовоздушной и противолодочной обороне.

Это первый выход фрегата в море с момента его прибытия на Северный флот в качестве штатной боевой единицы.

Головной фрегат «Адмирал Горшков» вошел в состав ВМФ в конце июля, перед этим завершив программу госиспытаний.