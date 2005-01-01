Вице-премьер Борисов: Все проблемы с «Адмиралом Горшковым» решены

Проблемы с фрегатом «Адмирал Горшков» и десантным кораблем «Иван Грен» закрыты, заявил вице-премьер России Юрий Борисов.

«Были проблемы, как вы знаете, с фрегатом «Горшковым», это уже притча во языцех, но промышленность довела до кондиции этот корабль, он принят флотом, поэтому эта проблема закрыта. Были проблемы с «Иваном Греном», десантным кораблем, он также вошел в строй Военно-морского флота», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что в остальном «все находится под контролем».

Отметим, что «Адмирал Горшков» оказался рекордным долгостроем для русского флота – его приняли только в июле 2018 года, спустя 12 лет после начала строительства. Самыми серьезными при строительстве корабля оказались проблемы с ЗРК «Полимент-Редут», которыми было решено оснастить фрегат.

Кроме того, на корабле ломался маршевый дизель и отмечались некоторые другие проблемы.