Передачу «Адмирала Горшкова» ВМФ перенесли

Передачу головного фрегата «Адмирал Горшков» российскому ВМФ перенесли на ноябрь, следует из годового отчета судостроительного завода «Северная верфь», где строится корабль.

Изначально планировалось передать корабль флоту еще в 2017 году, но передача затянулась из-за ситуации вокруг зенитного ракетного комплекса «Полимент-Редут» производства концерна «Алмаз-Антей», которым должны оснастить фрегат.

Позже передача «Адмирала Горшкова» ожидалась в конце лета, однако теперь сроки вновь сдвинули на ноябрь 2018 года, передает РИА «Новости».

В марте сообщалось, что специалисты Коломенского завода починили маршевый дизель 10Д49, установленный на головном фрегате проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков».

Кроме того, газета ВЗГЛЯД сообщала, почему срываются планы по созданию нового эсминца для ВМФ.