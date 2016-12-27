Почему срываются планы по созданию нового эсминца для ВМФ

ВМФ подтвердил планы по строительству одного из ключевых типов кораблей российского военно-морского флота будущего – нового эсминца. Создание нового основного корабля океанской зоны обсуждалось давно, но реализация проекта постоянно откладывалась. В чем состоят проблемы с постройкой этих кораблей, где именно их будут строить и какое вооружение они должны будут нести?

Строительство миноносца типа «Лидер» может начаться после 2020 года, сообщил РИА «Новости» заместитель главнокомандующего ВМФ Виктор Бурсук. Заявление представителя ВМФ означает, что слухи об отказе от планов по строительству этого корабля являются только слухами. Хотя стоит признать, что дыма без огня не бывает. По крайней мере, разговоры о строительстве нового эсминца вот уже много лет остаются лишь разговорами. И все же – от строительства эсминцев нового проекта никто и не думал отказываться.

По первоначальному плану Минобороны России на 2013–2020 гг. новый эсминец числился в разделе «Разработка перспективных образцов ВВСТ. Принятие на вооружение. Начало серийного производства» (надо полагать, имелась в виду закладка головного корабля) с датой «до 30.12.2018».

Согласно годовым отчетам Северного проектно-конструкторского бюро (СПКБ), эскизное проектирование эсминца пр. 23560 началось в апреле 2015 года и к концу следующего года было завершено на 100%. Разработку техпроекта планировалось начать в июне 2016 г. Однако рассмотрение вариантов эскизного проекта затянулось, и его утверждение заказчиком состоялось ориентировочно в июле – августе 2017 г., после чего в процессе создания корабля была сделана пауза. Именно так – сделана пауза, а не дан красный свет, ибо без основного корабля океанской зоны полноценного военно-морского флота у России не будет (как не было бы армии без основного танка, а авиации – без истребителя завоевания господства в воздухе). Работа над проектом эсминца была приостановлена по крайней мере по двум причинам.

Сначала фрегаты

Первой причиной стали проблемы со строительством фрегатов. Еще в 2005 г. бывший начальник управления кораблестроения ВМФ России Анатолий Шлемов озвучил «замысел командования ВМФ, поддержанный флотской наукой – последовательное создание головных кораблей: сначала корвет, затем фрегат, потом эсминец и далее авианосец». Если с корветами, пусть и со скрипом, дела идут, то постройка фрегатов пр. 22350 была благополучно сорвана заводом-строителем (Северная верфь) и разработчиком ЗРК «Полимент-Редут» («Алмаз – Антей»).

Как известно, головной корабль серии «Адмирал Горшков», строительство которого началось более 12 лет назад, до сих пор не передан флоту. Еще три корпуса находятся в достройке и на стапелях, однако с 2013 г. не было заложено ни одного нового фрегата данного проекта и, скорее всего (несмотря на заявления о серийности 22350 в шесть единиц), заложено уже не будет. Вместо них предполагается строить улучшенную модификацию «Горшкова», которую называют 22350М (хотя по принятой пятизначной системе индекс должен быть 22351 или типа того).

О новом проекте известно очень мало: он будет иметь большее водоизмещение и лучше вооружен. Возможно, новый фрегат будет даже океанской зоны (мини-эсминец) и, как это ни парадоксально, первого ранга (по имеющимся данным, более 5000 тонн нормального или стандартного водоизмещения). Не исключено, что заказ на серию 22350М разместят на двух верфях – Северной (СПб) и ПСЗ «Янтарь» (Калининград), что было бы очень хорошо, поскольку на «Янтаре» умеют быстро строить корабли. В целом, как это ни обидно, в ГПВ 2018–2027 помимо атомных и неатомных подводных лодок вошли в основном фрегаты и корабли «береговой обороны» (ближней морской зоны), отодвинув создание надводной океанской компоненты ВМФ на 7–10 лет.

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Новый стапель

Другой весомой причиной приостановки работ по созданию нового эсминца стало отсутствие подходящих построечных мест. О главных размерениях пр. 23560 можно лишь догадываться. Наиболее достоверное водоизмещение известно от бывшего замминистра обороны по военно-техническому обеспечению Юрия Борисова – 14 000 тонн. При полном водоизмещении в 14 000 тонн главные размерения должны быть близки к следующим – длина наибольшая 199 м, ширина наибольшая 22,5 м, осадка средняя 6,8 м (получены методом подстановки для коэффициентов теоретического чертежа, соизмеримых с аналогами, в частности – с ракетными крейсерами пр. 1164).

Крытые эллинги Севмаша (Северодвинск) в настоящий момент целиком и полностью заняты атомной подводной тематикой («Бореи», «Ясени», ПЛА спецназначения), судостроительный комплекс «Звезда» на Дальнем Востоке еще не готов, керченский «Залив» еще не восстановил свои компетенции. Возможности «Янтаря» ограничены габаритами передаточного (спускового) дока – длина до 170 м, петербургский Балтийский завод плотно занят атомными ледоколами, стапельные места действующего эллинга Северной верфи позволяют строить заказы с той же максимальной длиной, что и на «Янтаре».

В самом конце прошлого года между Северной верфью и Метростроем был подписан долгожданный контракт на строительство стапельной площадки с двухпролетным эллингом размером 250 × 140 м со сроком окончания работ в I кв. 2019 г. Активная фаза работ должна была начаться в апреле с. г. и, судя по опубликованным спутниковым снимкам, действительно началась. Новый эллинг в Санкт-Петербурге, в котором «для разогрева» сначала планируется построить два десантных вертолетоносца (УДК), снимет с повестки дня вопрос, где строить «Лидеры», однако для ускоренной постройки серии для двух флотов необходима еще одна верфь, которой в идеале может стать ССК «Звезда».

23560: факты и догадки

Предположительные главные размерения нового эсминца приведены выше. Они близки к размерениям малопривлекательного внешне концепт-проекта Крыловского научного центра, пагодообразная надстройка которого вызывает ассоциации с японскими линкорами Второй мировой войны, однако растиражированное в СМИ водоизмещение (17 500 т) явно завышено. Озвученные же Юрием Борисовым 14 000 т хорошо вписываются в общемировую тенденцию увеличения водоизмещения основных надводных кораблей океанской зоны. Малосерийный (пока малосерийный) «Зумвальт» весит 16 000 т, китайский Type 055 – порядка 12 000 т, даже версия III блистательного «Арли Берка» (самого массового эсминца современности) вплотную приблизилась к 10 000 т.

Уже известно, что из двух вариантов главной энергетической установки (газотурбинной и атомной) выбрана атомная ГЭУ, которая позволит «Лидерам» чувствовать себя комфортно как в дальнем одиночном плавании (в мирное время), так и в составе корабельных авианосных и ударных групп (с атомными авианосцами нового проекта и крейсерами пр. 11442М).

О вооружении пр. 23560 можно судить только по концепт-проекту КГНЦ, однако здесь, в отличие от формы надстройки, фантазия его авторов, надо полагать, была все же ограничена требованиями ВМФ (назовем это аванпроектом ТТЗ). Если так, то, согласно рекламным материалам, представленным на «Армии-2017», «Лидер» будет нести порядка 200 ячеек установок вертикального пуска для ракет различного назначения (128 ЗУР ПВО и ПРО, а также 64–72 КРБД, ПКР и ПЛУР), 130-мм артустановку (возможно, калибр будет увеличен до 152 мм), два вертолета и пр.

Что касается новых сроков выполнения программы создания нового эсминца, то есть информация, что его техническое проектирование (основной этап разработки проекта, в ходе которого подтверждаются и детализируются решения, принятые в эскизном проекте) начнется после 2020 года, а постройка головного корабля – ориентировочно в 2025 г. (для скорейшего обновления основного корабельного состава ВМФ России очень хотелось бы, чтобы одновременно началось строительство двух заказов на Северной верфи и двух – на ССК «Звезда»).

По поводу серийности эсминцев пр. 23560 есть данные, что сначала планировалось заказать 12 кораблей (по шесть для СФ и ТОФ), затем это количество было сокращено до восьми единиц (четыре плюс четыре). В связи с этим необходимо подчеркнуть, что серийность эсминцев определяется тем же критерием, что и серийность авианосцев, а именно – наличием двух корабельных авианосных групп, постоянно находящихся на боевой службе (одна из состава Северного, другая – Тихоокеанского флота) и обеспечивающих проекцию силы на любой район Мирового океана.

Количество эсминцев в КАГ должно быть не менее двух при наличии в ее составе еще, скажем, четырех больших фрегатов пр. 22350М. Четыре ЭМ на боевой службе означает 12 в боевом составе ВМФ (плюс четыре в готовности сменить тех, кто на БС, плюс четыре в ремонте). Иначе постоянного присутствия не будет.

Трудности классификации

В заключение – немного семантики. Эсминец – это эскадренный миноносец, т. е. миноносец, способный действовать в составе эскадры (на переходе морем и в бою). Эсминцы появились незадолго до Русско-японской войны и предназначались в частности для охранения крупных боевых кораблей от атак миноносцев, отсюда их оригинальное название – контрминоносцы или истребители. В других европейских языках это название сохранилось до сих пор (англ. destroyer) и совсем не входит в противоречие со здравым смыслом. В русском же флоте термин «истребитель» некоторое время был в ходу, но не прижился – «эсминец» сочли более уместным и благозвучным.

Все было хорошо, пока главным оружием эсминцев были мины, точнее – самодвижущиеся мины (торпеды).

Однако с принятием на вооружение крылатых ракет КСЩ и вступлением в строй вооруженного ими эсминца «Бедовый» (1958) явственно обозначился смысловой диссонанс. Чтобы привести в соответствие основное вооружение и класс, в 1966 г. все ракетные эсминцы (пр. 56М и 57бис) переклассифицировали в большие ракетные корабли, но всего через 10 лет было начато строительство новой серии эскадренных миноносцев (пр. 956 «Сарыч»).

Применительно к «Лидеру» с крейсерским водоизмещением и огромным ракетным боезапасом «эсминец» и вовсе режет слух. Некоторым оправданием в данном случае может служить непоколебимая верность военных моряков морским традициям. Ну или если Главный штаб ВМФ принял решение зарезервировать класс «крейсер» для еще больших, нежели 23560, кораблей, которые рано или поздно могут сменить тяжелые атомные ракетные крейсеры пр. 11442М «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов».