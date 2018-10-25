Европа призвала Трампа не раскалывать НАТО выходом из ДРСМД

Европейские союзники США по НАТО призвали Вашингтон не выходить из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а попытаться договориться с Россией, чтобы избежать раскола в альянсе, которым Москва могла бы воспользоваться, заявили дипломатические источники.

Представители Пентагона, Госдепа и Совета нацбезопасности США на закрытом совещании проинформировали союзников по НАТО о решении американского президента Дональда Трампа выйти из ДРСМД, который избавил Европу от ядерных вооружений наземного базирования, передает Reuters.

По сообщениям присутствовавших на совещании дипломатов, европейские союзники призвали США к последней попытке убедить Кремль прекратить то, что Запад считает нарушениями договора, или, возможно, пересмотреть соглашение так, чтобы оно включало Китай.

«Союзники хотят, чтобы США предприняли последнюю попытку избежать выхода из договора», – заявил один из дипломатов НАТО на условиях анонимности.

Совещание прошло через два дня после того, как советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в Москве сообщил о планах США президенту России Владимиру Путину.

Другой дипломат заявил, что в НАТО «никто не подвергает сомнению» приписываемое России нарушение ДРСМД.

«Но выход США позволит Москве обвинять нас в разрыве этого важного соглашения», – сказал он.

Отметим, что Россия передала США полную информацию об испытаниях ракеты, которая, по мнению Соединенных Штатов, нарушает ДРСМД.

В НАТО отказались комментировать детали встречи, но альянс заявил, что союзники дали оценку «последствиям дестабилизирующего поведения России для нашей безопасности». В заявлении также говорится, что «союзники по НАТО продолжат обсуждать этот важный вопрос».

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что США решились на выход из Договора РСМД, это случится через месяц-полтора.