В Москве решили построить стеклянный мост

Стеклянный мост с подсветкой соединит два района Северного административного округа Москвы – Ховрино и Западное Дегунино. Строительство начнется в 2019 году.

Предполагается, что мост пройдет над путями Октябрьской железной дороги рядом с железнодорожной станцией Ховрино и одноименной станции метро, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Надземный переход будет иметь три выхода: на Зеленоградскую улицу, на улицу Маршала Федоренко и к строящейся платформе Ховрино-2.

Общая протяженность конструкции составит почти 200 метров, а высота – больше семи метров.

Строительство начнется в 2019 году. Облик моста утвердили в Москомархитектуре.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил, что «благодаря строительству моста жителям станет намного комфортнее перемещаться из района в район, безопасно пересекая железнодорожные пути».

Отмечается, что переход полностью приспособят для маломобильных граждан, «оборудуют лифтами, теплыми ступеньками, навесами от снега, ветра и дождя».

Кроме того, «вечером на нем будет загораться архитектурная подсветка белых и песочных тонов».

Сама конструкция пешеходного моста будет из металла, стены выполнят из прозрачного антивандального стекла, а пол – из гранита. Территорию вокруг выходов благоустроят – высадят липы, ели, сирень, сделают газон, установят фонари и лавочки.

Мост войдет в состав транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Ховрино», в которую также войдут одноименная станция метро, платформа Ховрино Октябрьской железной дороги, строящийся автовокзал с залами ожидания, магазинами и кафе и большая перехватывающая парковка.

ТПУ станет одним из самых крупных пересадочных узлов в столице. Его территория со всей инфраструктурой составит 6,6 гектара.

Другой стеклянный мост на Октябрьской железной дороге появится в составе ТПУ «Лихоборы», который объединит платформу НАТИ и одноименную станцию Московского центрального кольца (МЦК). В составе ТПУ «ЗИЛ» прозрачный мост свяжет станцию МЦК и парк «Тюфелева роща» с бассейном, перголой и зеленой зоной для прогулок.

Ранее в Москомархитектуре были утверждены проекты нескольких стеклянных переходов, которые соединят между собой разные районы города. Один из них построят между Михалковской улицей и Старокоптевским переулком на севере Москвы, другой – между поселком художников в районе Сокол и районом Щукино на северо-западе столицы. На востоке города надземный переход организуют между проездом Подбельского и парком «Лосиный Остров».

Пешеходный мост также появится в районе домов 202а-220а, строения 4 на проспекте Мира.