Метро Москвы решило судиться с наносящими ущерб его имуществу

Первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов рассказал, что метро Москвы будет судиться с теми пассажирами, которые наносят вред имуществу.

«Мы этих пассажиров будем преследовать, готовить обращения в суды. Любой разбитый плафон на эскалаторе - это большое количество работы. Надо найти похожий плафон, заказать, купить, в ночное время установить – это вовлечение огромного количества специалистов», – рассказал Латыпов во время пресс-завтрака.

Он также сказал, что метрополитен собирается судиться и с теми, кто намеренно прыгает под поезд. С таких пассажиров планируют требовать компенсацию, сообщает РИА «Новости».

«Для нас эта тема достаточно болезненная, нам непросто, честно скажу, об этом с пассажирами разговаривать, пока еще, по-моему, не до всех пассажиров дошло, что мы будем это жестко преследовать... Мы этих пассажиров будем преследовать в судебном порядке и требовать возмещения ущерба», – конкретизировал Латыпов.

По его словам, метро терпит убытки, если пассажиры спускаются на рельсы. Причем понесенные расходы составляют несколько десятков тысяч рублей. В частности машинистов после наездов на людей всегда отправляют на реабилитацию. Кроме того, приходится останавливать движение и снимать напряжение, что ведет к смещению графика поездов.

Латыпов привел в пример пассажира, с которого взыскали 20 тыс. рублей за умышленный бросок под поезд на станции «Выхино». Деньги ушли на реабилитацию машиниста.