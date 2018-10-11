УПЦ МП заявила о необходимости предать константинопольского патриарха анафеме

Решение Константинопольского патриархата о снятии анафем с глав неканонических церквей Украины абсолютно неправовое, а патриарх Варфоломей сам должен быть предан анафеме, заявил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ Московского патриархата архиепископ Климент (Вечеря).

«Это решение абсолютно неканонично, потому что эта территория не принадлежит Константинопольскому патриархату, то каким образом он может снимать анафемы? Он не имеет на это никакого канонического права», – передает его слова ТАСС.

Архиепископ Климент добавил, что патриарха Варфоломея самого надо предать анафеме.

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков ранее также заявил, что Константинопольская патриархия переходит красную черту. По его словам, снятием анафемы с неканонических церквей на Украине Константинополь легализует раскол.

В четверг константинопольский патриархат заявил о снятии анафемы с глав неканонических церквей на Украине – Филарета из «УПЦ КП» и Макария из Украинской автокефальной церкви. Также Константинополь заявил, что хочет вернуть УПЦ под юрисдикцию Вселенского патриархата.

Кроме того, Константинополь принял решение о предоставлении «УПЦ КП» и Украинской автокефальной церкви статуса каноничных церквей, а «аннексию» Киевской митрополии в 1686 году объявили незаконной.