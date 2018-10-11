МВД пообещало довести до конца все уголовные дела убитой в Подмосковье следователя

Дела, которые вела убитая следователь по особо важным делам Евгения Шишкина, изучат и расследуют до конца, сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По решению начальства МВД дела, которые вела Шишкина, затребованы в Следственный департамент МВД.

«По всем уголовным делам будут приняты исчерпывающие меры, направленные на привлечение к ответственности проходящих по ним лиц и закрепление доказательной базы. Ход работы взят на особый контроль руководством Следственного департамента МВД России», –заявила Волк, передает РИА «Новости».

Напомним, следователя по особо важным делам Евгению Шишкину нашли убитой возле своего дома.

Одно из дел, которые вела погибшая, было связано с транспортировкой «крупной партии наркотиков из Средней Азии в российскую столицу», сообщали СМИ.

Сообщалось, что Шишкиной предлагали госзащиту, однако та якобы отказывалась от нее.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал о переделанном из травматического в боевой пистолете, из которого застрелили следователя.