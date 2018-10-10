В Подмосковье застрелена следователь по особо важным делам

Следователь по особо важным делам подполковник полиции застрелена у своего дома в Красногорском районе Подмосковья.

Инцидент произошел рано утром в среду. «От полученного огнестрельного ранения в шею потерпевшая скончалась», – сообщили в СУ СК по Московской области.

На месте работает следственно-оперативная группа, по факту убийства возбуждено уголовное дело.

Потерпевшая находилась в звании подполковника. Это следователь по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Евгения Шишкина, передает ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК по Московской области Ольгу Врадий.