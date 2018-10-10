Начальство не поверило в угрозы убитой в Подмосковье женщине-следователю

Следователь по особо важным делам транспортного управления МВД по Центральному федеральному округу Евгения Шишкина, убитая в Подмосковье, постоянно жаловалась на поступающие угрозы, однако так и не получила защиту; руководство якобы считало, что опасность «сама рассосется», пишут СМИ.

Следователи «убойного» отдела Следственного комитета (СК) по Московской области завершили работу на месте убийства Шишкиной в поселке Архангельское Красногорского района Подмосковья; эксперты также посетили рабочий кабинет жертвы, где изъяли документы и материалы уголовных дел, которыми она занималась, сообщает Life.

Следователь якобы еще год назад, осенью 2017 года, подавала рапорт начальству с просьбой предоставить ей охрану из-за поступающих угроз, «однако руководство главка не стало переправлять рапорт Шишкиной в Департамент госзащиты МВД, посчитав, что опасность сама рассосется», сообщил источник в следственных органах Подмосковья.

Отмечается, что каждый рапорт о предоставлении госзащиты необходимо согласовывать с большим количеством структур.

«Шишкина также просила разрешить ей постоянное ношение табельного оружия, и такой рапорт был подписан», – добавил источник в МВД России.

Осенью 2017 года Шишкина «приступила к расследованию нескольких сложных уголовных дел», и именно тогда она начала получать угрозы.

Одно из дел связано с транспортировкой «крупной партии наркотиков из Средней Азии в российскую столицу».

Также «в производство подполковника поступило уголовное дело о банде кибермошенников». Оно связано с расследованием преступных схем в продаже авиационных и железнодорожных билетов с использованием украденных данных банковских карт клиентов десятков российских банков: после совершения покупки электронных билетов мошенники через Сеть или кассы «возвращали их обратно, а полученные деньги делили».

Первое «предупреждение» следователь получила в ночь с 13 на 14 января 2018 года, когда сожгли припаркованный у ее дома автомобиль Lexus. После этого она рассказала об угрозах мужу, сообщив также, что коллеги не воспринимают эту опасность всерьез.

Уголовное дело о поджоге машины так и осталось нераскрытым.

Расследование убийства Шишкиной взял под личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

Он «распорядился проверить все уголовные дела, которые за последние десять лет расследовала Шишкина, провести обыски в ее рабочем кабинете, опросить всех родных и коллег», а также «выяснить, почему руководство ГУ МВД РФ по ЦФО на транспорте не обеспечило охрану», сообщил источник в СК.

Ранее сообщалось, что следователю по особо важным делам Евгении Шишкиной, убитой 10 октября рано утром, предлагали государственную защиту, однако она от нее отказалась.

В Следственном комитете заявляли, что убийство было совершено, чтобы помешать расследованию уголовных дел в производстве Шишкиной.