Убитая в Подмосковье следователь отказывалась от госзащиты

Следователю по особо важным делам Евгении Шишкиной, застреленной 10 октября рано утром, предлагали государственную защиту, сообщает источник.

«Шишкина подавала рапорт о поступавших ей угрозах. Ей была предложена государственная защита, но Шишкина от нее отказалась», – сообщил собеседник ТАСС.

Другой источник утверждает, что следователь сама просила обеспечить ее госзащитой, передает «Интерфакс».

«Шишкина в частности расследовала уголовное дело, связанное с мошенничеством с оформлением электронных билетов на железнодорожные поезда, неоднократно получала анонимные угрозы», – добавил второй источник.

Полковника полиции Шишкину нашли застреленной около своего дома в Красногорском районе Подмосковья.

Напомним, несколько месяцев назад неизвестные подожгли автомобиль Шишкиной.

Ранее СМИ сообщали подробности убийства следователя в Подмосковье.