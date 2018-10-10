СК назвал мотив убийства следователя МВД

Убийство следователя по особо важным делам управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу Евгении Шишкиной было организовано, чтобы помешать расследованию уголовных дел в ее производстве, сообщила представитель Главного следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий.

«У следствия появились достаточные данные, свидетельствующие о том, что преступление в отношении сотрудника совершенно с целью воспрепятствования ее профессиональной деятельности, связанной с расследованием уголовных дел, находящихся в ее производстве», – сообщила Врадий, передает ТАСС.

Подполковник полиции, следователь по особо важным делам Евгения Шишкина была застрелена у своего дома в Красногорском районе Подмосковья утром 10 октября из переделанного в боевой травматического пистолета.