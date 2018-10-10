Стало известно, из какого оружия застрелили следователя в Подмосковье

Старшего следователя по особо важным делам Евгению Шишкину убили из переделанного в боевой травматического пистолета, при использовании он пришел в негодность, сообщил источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, это был травматический пистолет, переделанный под боевую стрельбу. На месте убийства обнаружены пуля, гильза и затворная рамка», – сказал собеседник РИА «Новости».

Подполковник полиции, следователь по особо важным делам была застрелена у своего дома в Красногорском районе Подмосковья рано утром 10 октября.

Женщину застрелили в момент, когда она направлялась к своему автомобилю на парковке, СК по Московской области возбудил уголовное дело.