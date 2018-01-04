WSJ рассказала, где Украина собралась хранить летальное оружие

Летальное оружие, которое Киев получит от Соединенных Штатов, будет храниться вдали от позиций ВСУ в Донбассе, пишет The Wall Street Journal.

Издание сообщает, что вооружения поступят в пункты дислокации американского военного персонала. Их база сейчас находится в западной части Украины, но в перспективе ее могут перенести поближе к центральной части страны, передает РИА «Новости».

Газета отмечает, что летальное вооружение будет постоянно находиться под контролем американской стороны, так как в Вашингтоне опасаются, что оружие «попадет в руки врага».

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что в 2018 году Украина получит летальное вооружение из США.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, к чему может привести поставка американского вооружения на Украину.