Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.4 комментария
Путин: Нам теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а «Орешник»
Российское руководство не делает ядерную доктрину жестче, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
«Мы не ужесточаем ядерную доктрину, мы ее совершенствуем», – цитирует Путина РИА «Новости». Он отметил, что сама доктрина уже не нуждается в дополнительных изменениях.
«По большому счету нам теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а [ракетный комплекс] «Орешник», потому что, если разобраться, достаточное количество этих современных систем оружия ставят просто на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия», – подчеркнул глава государства.
Ранее президент отмечал, что пока ни одна из стран не имеет аналогов «Орешника», и указывал, что Россия занялась серийным производством таких МБР.