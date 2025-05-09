Tекст: Денис Тельманов

Правительство Британии планирует ввести санкции против 100 нефтяных танкеров из так называемого теневого флота России, передает ТАСС. По информации агентства Reuters, премьер-министр Британии Кир Стармер сегодня объявит о новых мерах на саммите по вопросам европейской обороны в Осло.



В сообщении отмечается, что речь идет о крупнейшем пакете санкций, направленном на суда, которые, по заявлениям Лондона, используются для обхода ограничений на продажу российской нефти. Детали предстоящих санкций пока не раскрываются.

Газета Financial Times утверждает, что Евросоюз также рассматривает ужесточение санкций и планирует включить 149 нефтяных танкеров из этого же флота в свой 17-й пакет ограничительных мер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с конца февраля 2022 года против России было введено почти 29 тыс. не торговых санкций. США инициировали более 7 тыс. таких ограничительных мер. Британия объявила о новых ограничениях на поставку игровых контроллеров для пилотирования беспилотников на линии фронта на Украине. Лондон ввел санкции против четырех официальных лиц Грузии, включая генпрокурора, а депутат Майя Битадзе обвинила Британию в «колониальной политике» по отношению к Грузии.