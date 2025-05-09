Режиссер «Пятидесяти оттенков» Фоули скончался на 72-м году

Режиссер Джеймс Фоули умер в Лос-Анджелесе после борьбы с раком

Tекст: Денис Тельманов

О смерти режиссера Джеймса Фоули сообщил журнал The Hollywood Reporter, сославшись на представителя семьи. По его словам, Фоули скончался в своем доме в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Причиной смерти стала онкологическая болезнь, с которой режиссер боролся в течение последних нескольких лет.



Фоули приобрел мировую известность благодаря работе над сиквелами фильма «Пятьдесят оттенков серого» – «На пятьдесят оттенков темнее» и «Пятьдесят оттенков свободы». Кроме этого, он снимал отдельные эпизоды известного сериала «Твин Пикс», а также был режиссером «Карточного домика».

В фильмографии Фоули есть такие картины, как «Бесстрашный» (1984), «Гленгарри Глен Росс» (1992) и «Идеальный незнакомец» (2007).

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