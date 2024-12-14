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Умер режиссер фильма «Гуд бай, Ленин!» Вольфганг Беккер
Немецкий режиссер Вольфганг Беккер, известный по фильму «Гуд бай, Ленин!», умер в возрасте 70 лет после серьезной болезни.
Вольфганг Беккер, режиссер знаменитого фильма «Гуд бай, Ленин!», скончался на 71-м году жизни, пишет Bild. Семья режиссера подтвердила, что он умер в четверг после продолжительной и серьезной болезни, передает РИА «Новости».
Картина «Гуд бай, Ленин!», ставшая самой известной работой Беккера, была выпущена в 2003 году и посвящена эпохе объединения Германии. Фильм получил признание как на национальном, так и на международном уровне, завоевав множество престижных премий и став культовым произведением в истории мирового кино.
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