Массированный удар по ВСУ нанесен в Белицком под Красноармейском

ВСУ потеряли штаб и казарму после удара в Белицком ДНР

Tекст: Мария Иванова

Информация о массовом ударе по позициям украинских военных в Белицком под Красноармейском поступила от координатора николаевского подполья Сергея Лебедева,передает РИА «Новости». По его словам, 28 апреля по временным пунктам дислокации ВСУ был нанесен удар с применением ударных беспилотников «Герань».

Лебедев сообщил: «Был нанесен массированный удар по пунктам временной дислокации ВСУ, в том числе с применением ударных БПЛА «Герань» в городе Белицкое». Его информаторы зафиксировали более 20 взрывов на территории города.

В результате удара был уничтожен штаб ВСУ в административном здании местной шахты, по данным сопротивления, ликвидированы 12 офицеров и около 15 представителей сержантского состава. Также поражена казарма, где находились две роты личного состава, включая недавно прибывшее пополнение, а также позиции операторов беспилотников, оснащенные средствами дальней связи и пусковыми установками.

По сведениям Лебедева, оставшиеся в живых военнослужащие ВСУ просят командование вывести их с этого участка фронта.

Ранее в четверг ночью в районе аэропорта Борисполь прогремели взрывы и возник крупный пожар из-за детонации на складе горюче-смазочных материалов. 25 апреля в результате удара по Киеву был полностью разрушен подземный цех по производству двигателей для ракет РСЗО, «Нептун» и беспилотников, где находились иностранные специалисты.