Подполье сообщило об ударе по военным ВСУ у Борисполя

Tекст: Мария Иванова

Удар по украинским военным и технике в лесу возле аэропорта Борисполь был нанесен ночью, передает РИА «Новости».

По информации Сергея Лебедева, координатора николаевского подполья, после серии взрывов начался пожар, а в воздухе появился столб дыма. Сопротивление отмечает, что детонация произошла из-за запасов горюче-смазочных материалов, предназначенных для военной техники.

По сообщениям подполья, район аэропорта использовался для размещения украинских военных, прошедших обучение в странах НАТО. Недавно на эту территорию прибыла новая группа военнослужащих, которые ожидали доукомплектации перед отправкой на линию фронта. После удара к месту взрывов прибыли несколько автомобилей скорой помощи и были подняты вертолеты..

Как писала газета ВЗГЛЯД, 25 апреля ударом по Киеву уничтожено производство двигателей для реактивных систем залпового огня и ракет «Нептун». А 26 апреля в украинской столице вспыхнул сильный пожар в районе завода «Буревестник».