В Киеве произошел сильный пожар рядом с заводом «Буревестник»

Tекст: Валерия Городецкая

Из-за пожара в небе появился огромный столб дыма, передает ТАСС со ссылкой на издание «Страна». О причинах возникновения пожара и возможных последствиях пока не сообщается.

Завод «Буревестник» относится к объектам военно-промышленного комплекса Украины. Предприятие специализируется на морском приборостроении, а также производстве и ремонте радиолокационных систем. Оно включено в перечень стратегически важных объектов страны.

В декабре в Киеве после нескольких взрывов возник пожар в районе крупного оборонного завода «Артем», производящего авиационные ракеты и оборудование для авиатехники.

Накануне подполье сообщило, что в результате удара по Киеву был полностью разрушен подземный цех по производству двигателей для ракет РСЗО, «Нептун» и беспилотников, где находились иностранные специалисты.