Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.4 комментария
В Киеве произошел сильный пожар рядом с заводом «Буревестник»
В украинской столице вспыхнул сильный пожар в районе завода «Буревестник», пишут украинские СМИ.
Из-за пожара в небе появился огромный столб дыма, передает ТАСС со ссылкой на издание «Страна». О причинах возникновения пожара и возможных последствиях пока не сообщается.
Завод «Буревестник» относится к объектам военно-промышленного комплекса Украины. Предприятие специализируется на морском приборостроении, а также производстве и ремонте радиолокационных систем. Оно включено в перечень стратегически важных объектов страны.
В декабре в Киеве после нескольких взрывов возник пожар в районе крупного оборонного завода «Артем», производящего авиационные ракеты и оборудование для авиатехники.
Накануне подполье сообщило, что в результате удара по Киеву был полностью разрушен подземный цех по производству двигателей для ракет РСЗО, «Нептун» и беспилотников, где находились иностранные специалисты.