Порошенко анонсировал получение американского летального вооружения в 2018 году

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в 2018 году Украина получит летальное вооружение из США.

«В следующем году военный бюджет нашей страны составит рекордные 86 млрд гривен. Мы получим летальное оборонительное оружие от наших партнеров из США», – передает RT сообщение Порошенко в Facebook.

Он отметил, что страна продолжит укреплять свою армию новейшей военной техникой украинского производства.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что летальное оружие из США нужно Украине для «защиты украинских воинов и мирного населения», а не для наступления.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, к чему может привести поставка американского вооружения на Украину.