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    Илону Маску приписали заслуги другого человека
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    Мирошник: Киев атакой на Алешки пытается спровоцировать Москву на жесткий ответ
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва хочет дать украинцам выбор

    Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.

    11 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Крым ляжет в основу новой геополитической реальности

    Новый крымский консенсус способен окончательно разрушить систему международной изоляции России, планомерно выстраиваемую Западом с 2014 года. Признание Крыма зафиксирует приоритет безопасности великих держав над территориальной целостностью государств.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В мире начинается игра в империи

    Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.

    12 комментариев
    1 мая 2025, 21:15 • Новости дня

    Подполье сообщило об артиллерийском ударе по сбежавшим из Курской области военным ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    В результате артиллерийского удара по селу в Сумской области уничтожено формирующееся подразделение ВСУ, где находились сбежавшие из Курской области украинские военные.

    В районе села Храповщина Сумской области на Украине был нанесен артиллерийский удар по скоплению украинских военных, которые ранее сбежали из Курской области, передает РИА «Новости».

    По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в этом районе формировали новое подразделение, однако после удара выжившие разбежались по лесу.

    Лебедев сообщил: «Храповщина – село в Сумском районе, северо-восточнее Сум. Артиллерийский удар… детонация и пожар были мощными. Там в основном собирали тех, кому повезло сбежать из Курской области. Формировали новое подразделение – неудачно. Выжившие разбежались по лесу и садовым участкам, воевать больше не хотят».

    Кроме того, удары были нанесены в районе сел Бунякино, Стецковка и Александровка. В Бунякино поражены места дислокации украинских военных, в Стецковке уничтожены объекты, где снаряжались БПЛА взрывчатыми веществами и функционировало СТО, обслуживавшее военную технику. В Александровке удар пришёлся по пункту временной дислокации ВСУ.

    По данным Лебедева, потери украинских военных составили 30 человек и шесть единиц техники, включая четыре гусеничные и две колесные машины.

    Ранее в четверг российские силы нанесли удар по пунктам дислокации ВСУ в Белицком, в результате чего были уничтожены штаб, казарма и позиции операторов беспилотников, а также ликвидированы офицеры и сержанты. В тот же день в районе аэропорта Борисполь прогремели взрывы, вызвавшие крупный пожар и детонацию на складе горюче-смазочных материалов.

    1 мая 2025, 08:03 • Новости дня
    Силовики сообщили о колоссальных потерях элитного отряда ССО ВСУ

    Силовики сообщили о больших потерях шестого отряда ССО ВСУ в Сумской области

    Силовики сообщили о колоссальных потерях элитного отряда ССО ВСУ
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Сумской области подразделения шестого отряда ССО ВСУ, задействованные на линии фронта, столкнулись с чрезвычайно крупными потерями среди личного состава.

    Элитный шестой отряд сил специальных операций ВСУ в Сумской области несет значительные потери, передает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах. Источник агентства отметил, что командование ВСУ усилило позиции сводных отрядов украинских десантников и морпехов военнослужащими шестого отряда ССО. «Элита ВСУ уже несет колоссальные потери, что подтверждают и некрологи об уничтоженных боевиках», – заявил собеседник агентства.

    По словам источника, командование ВСУ продолжает использовать подразделения, созданные для организации диверсий в глубоком тылу, как обычные пехотные части. Он добавил, что за подобную тактику главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подвергается критике со стороны украинских спецназовцев, политиков, блогеров и военных экспертов с начала боев за Северодонецк и Лисичанск в 2022 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ предприняли безуспешную атаку на сумском направлении, российская артиллерия уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ в этом районе, а ракетным ударом была уничтожена радиолокационная станция ВСУ в Сумской области.

    Коментарии (9)
    1 мая 2025, 01:13 • Новости дня
    США и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины
    США и Киев подписали сделку о природных ресурсах Украины
    @ IMAGO/Wolfgang Maria Weber/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские и украинские власти согласовали создание фонда, направленного на совместные инвестиции и восстановление экономики Украины с акцентом на природные ресурсы.

    США и Киев заключили соглашение о создании Американского-Украинского Фонда инвестиций и реконструкции, передает РИА «Новости». Согласно заявлению Минфина США, сделка нацелена на ускорение экономического восстановления Украины за счет объединения ресурсов и совместного управления инвестициями.

    Вице-премьер Украины Юлия Свириденко подтвердила подписание соглашения с министром финансов США Скоттом Бессентом, отметив, что все ресурсы на украинской территории и в территориальных водах останутся в собственности и под контролем Киева.

    «Все ресурсы на нашей территории и территориальных водах принадлежат Украине. Именно украинское государство определяет, где и что добывать. Недра остаются в украинской собственности – это закреплено соглашением», – заявила Свириденко.

    Она также уточнила, что фонд будет управляться на равных условиях – у США и Украины не будет решающего голоса, что отражает равноправие партнерства. Сделка не предусматривает изменений в управлении украинскими госкомпаниями – такие предприятия, как «Укрнафта» и «Энергоатом», сохранят государственную собственность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон готов заключить соглашение по ресурсам с Украиной, однако украинская сторона внезапно внесла изменения в предложенный документ, а также американская сторона на лондонской встрече озвучила для Киева 22 условия по урегулированию, которые были одобрены украинскими представителями, и в администрации США рассматривают возможность частичного признания территориальных требований России как часть переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.

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    1 мая 2025, 13:30 • Видео
    «Людоловов» Украины настигла расплата

    В украинском генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

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    1 мая 2025, 14:06 • Новости дня
    Юшков назвал «белые пятна» в ресурсном соглашении США и Украины

    Юшков: Ресурсное соглашение между Украиной и США выглядит слабым и непродуманным

    Юшков назвал «белые пятна» в ресурсном соглашении США и Украины
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Егвений Поздняков

    Итоговое соглашение по ресурсам не сулит выгод ни США, ни Украине. В документе огромное количество юридических неточностей, что осложнит его дальнейшую реализацию, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Киев и Вашингтон подписали соглашение о доступе Штатов к доходам от продажи украинских ресурсов.

    «Соглашение с юридической точки зрения выглядит слабым и непродуманным. Его подписали на скорую руку, исходя больше из политических, чем экономических причин. В конечном счете, само обсуждение темы данного договора начало бить по репутации как Дональда Трампа, так и Владимира Зеленского», – считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    «США и Украина дискутировали по поводу этого документа несколько месяцев кряду. У общественности стали появляться вопросы к дипломатическим способностям собственных властей. Особенно эта проблема была актуальна для Белого дома, ведь Трамп пытался преподносить сделку как нечто сверхвыгодное для Штатов, с чем у Киева попросту не будет возможности не согласиться», – продолжает собеседник.

    «В этой спешке и родилось совершенно беззубое соглашение. В нем содержится непозволительное множество «белых пятен». В первую очередь, непонятно, как будет пополняться созданный инвестиционный фонд? Говорят, что с доходов от проектов, чьи лицензии он в будущем закупит. Но о каком проценте от прибыли идет речь?», – рассуждает эксперт.

    «Фактически Киев и Вашингтон учредили особое юрлицо, задачей которого станет скупка перспективных инициатив на Украине. При этом в старые предприятия оно войти не сможет. Но возникает вопрос: а откуда у фонда появится стартовый капитал? Изначально предполагалось, что стороны скинутся для его формирования», – напоминает он.

    «Однако итоговое соглашение этот момент упускает. Теперь же Киев получает еще один повод для выпрашивания денег у США: офис Зеленского может развести руками и сказать, что у него нет финансов, соответственно, их должны предоставить Штаты, которые являются их партнерами по соглашению», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, Украина может с большей прямотой требовать у Белого дома военную помощь. Договор преподносился мировой общественности как уступка со стороны Киева, и теперь, когда он на нее пошел, этим можно «козырять» в диалоге с Трампом. В общем, итоговая версия соглашения получилась очень и очень сомнительной», – заключил Юшков.

    Ранее Киев и Вашингтон подписали соглашение о доступе США к доходам от продажи украинских ресурсов. Как сообщается на сайте американского министерства финансов, документ подразумевает создание совместного инвестиционного фонда, который поможет «ускорить экономическое восстановление» республики.

    «Это соглашение ясно дает понять России, что администрация Трампа привержена мирному процессу, в центре которого – свободная, суверенная и процветающая в долгосрочной перспективе Украина», – заявил министр финансов США Скотт Бессент. При этом сам подписанный документ он оценил как «исторический».

    В свою очередь, глава украинского министерства экономики Юлия Свириденко поделилась некоторыми положениями сделки. По ее словам, все ресурсы республики остаются в собственности и под контролем Киева, сообщает Bloomberg. Что касается созданного инвестиционного фонда, то его управление будет осуществляться совместно. Ни у одной стороны не будет права решающего голоса.

    Кроме того, соглашение не будет пересматривать статус государственных компаний Украины. Процессы приватизации в стране остаются неизменными, а США не станут оспаривать их итоги. Доходы и взносы в новый фонд не облагаются налогами в обоих государствах, а Штаты также обязуются помочь Киеву в привлечении европейских и иных инвестиций.

    Свириденко отметила, что в первые десять лет работы фонда доходы от него не будут распределяться. Однако полученную прибыль за это время можно реинвестировать в новые проекты на территории Украины или в инфраструктурные инициативы, направленные на восстановление страны. Тем не менее, данный вопрос еще будет обсуждаться сторонами.

    Напомним, данный договор широко обсуждался еще с начала февраля текущего года. Тогда Дональд Трамп объявил о желании заключить с Киевом сделку в формате «американская поддержка в обмен на ресурсы». Изначально планировалось, что документ подпишут в конце зимы во время визита Зеленского в Белый дом, однако его встреча с американским лидером закончилась публичной перепалкой.

    После срыва заключения договора, Штаты приостановили военную помощь Украине, после чего Киев признал готовность пойти на соглашение по ресурсам. Изначальный проект документа состоял из 11 пунктов, которые были опубликованы изданием The Financial Times. Итоговый договор достаточно серьезно отошел от своего прототипа.

    Так, предполагалось, что украинское правительство будет переводить 50% доходов от продажи ресурсов в сформированный инвестиционный фонд. При этом автором самой идеи открытия доступа западным партнерам к украинским минералам является Владимир Зеленский. Еще осенью 2024 года он опубликовал «План победы», в котором имелось положение о совместных инвестировании и защите имеющихся в государстве ресурсов.

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    1 мая 2025, 06:01 • Новости дня
    Минкульт Украины обратился в СБУ из-за клипа Валерии
    Минкульт Украины обратился в СБУ из-за клипа Валерии
    @ Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Чиновники на Украине заинтересовались клипом Валерии, где певица исполняет песню на фоне руин, они передали дело в СБУ.

    Украинский Минкульт обратился в Службу безопасности Украины по поводу нового клипа певицы Валерии, сообщает «Царьград». Причиной обращения послужило подозрение в нарушении певицей украинских санкций, которые запрещают ей въезд на территорию страны.

    На кадрах клипа Валерия исполняет песню «С чего начинается Родина» на фоне развалин в черном платье под аккомпанемент баяниста.

    Украинский Минкульт заявил, что точное место съемок установит СБУ. В случае подтверждения нарушения санкций Валерии может грозить уголовное преследование.

    Российские СМИ отмечают, что клип, вероятно, был снят на фоне декораций Брестской крепости в Москве.

    Напомним, в апреле полиция Николаева привлекла женщину к административной ответственности за прослушивание российских песен в автомобиле, квалифицировав это как мелкое хулиганство. Ранее полиция Киева задержала подростков за прослушивание русских песен на улице.

    При этом три русскоязычные композиции, включая Fake ID рэперов Kizaru и Icegergert, возглавили топ-50 Spotify на Украине, несмотря на попытки властей вытеснить российскую культуру из медиапространства.

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    30 апреля 2025, 23:44 • Новости дня
    Келлог сообщил о согласии Киева на 22 условия США

    Украина согласилась на 22 условия мирного урегулирования, предложенные США

    Келлог сообщил о согласии Киева на 22 условия США
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    На лондонской встрече американская сторона озвучила для Киева 22 условия по украинскому урегулированию, которые получили одобрение украинских представителей.

    Заявление об итогах переговоров привел спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог, сообщает ТАСС. Он рассказал, что в британской столице прошла встреча между американской, украинской и европейской делегациями, на которой обсудили 22 пункта урегулирования на Украине.

    «Я прибыл из Лондона на прошлой неделе, где мы проводили заседание с украинской командой и с европейцами. У нас были 22 конкретных условия, они на них согласились», – заявил Келлог телеканалу Fox News.

    Ранее в правительстве Британии уточняли, что переговоры на уровне министров иностранных дел были перенесены, а встреча прошла на более низком уровне. США представлял Келлог.

    По информации The Daily Telegraph, обсуждавшиеся предложения включали признание российского суверенитета над Крымом. Дональд Трамп после встречи характеризовал требования о возврате всех утраченных Украиной территорий как «нелепые».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник США Кит Келлог опроверг публикацию The Times о якобы обсуждении разделения Украины, пояснив, что речь шла лишь о зонах ответственности союзных сил; Келлог также заявил, что вопрос о присоединении Украины к Североатлантическому альянсу давно не рассматривается и не стоит на повестке; кроме того, по словам Келлога, конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.

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    1 мая 2025, 04:31 • Новости дня
    Трамп заявил Зеленскому о превосходстве России и предложил сделку

    Трамп в Ватикане призвал Зеленского заключить сделку по ресурсам Украины

    Трамп заявил Зеленскому о превосходстве России и предложил сделку
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский лидер предложил Владимиру Зеленскому оформить соглашение по украинским ресурсам, подчеркнув крупные масштабы и силу России.

    Как передает РИА «Новости», Дональд Трамп в интервью телеканалу NewsNation рассказал о встрече с Владимиром Зеленским в Ватикане. По словам Трампа, он заявил украинскому президенту, что заключение сделки по ресурсам Украины будет целесообразным, поскольку «Россия намного больше и сильнее».

    Трамп также подчеркнул, что после модернизации армии США Россия «и близко не так сильна, как США». Ранее Минфин США сообщил о подписании сделки по природным ресурсам между США и Киевом.

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что боеготовность российской армии и оборонно-промышленного комплекса находится на высочайшем уровне. В Кремле отмечали, что Россия не угрожает другим странам, но готова реагировать на потенциально опасные для ее интересов действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин был для него более удобным партнером, чем Владимир Зеленский, а также подчеркнул существенное военное превосходство России над Украиной и выразил стремление завершить конфликт.

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    1 мая 2025, 04:43 • Новости дня
    Десантники ВСУ сдались в плен российским военным под Горналем

    Двое украинских десантников были взяты в плен бойцами 22-го мотострелкового полка

    Десантники ВСУ сдались в плен российским военным под Горналем
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские десантники, мобилизованные в январе, оказались в плену в Курской области после четырех дней пребывания на территории России.

    Двое военнослужащих 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ были взяты в плен бойцами 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса ВС России под Горналем, передает РИА «Новости». Офицер группировки «Север» с позывным «Витязь» сообщил, что десантникам было поручено пересечь границу из города Сумы и действовать на территории Курской области.

    По его словам, пленные заявили на допросе, что были насильно мобилизованы 14 января 2025 года, а в Горнале находились всего четыре дня до того, как оказались в плену. Офицер добавил: «Пленные говорят, что командование их, как и их сослуживцев, попросту бросило на произвол судьбы и использовало в качестве пушечного мяса».

    Собеседник агентства подчеркнул, что украинских военных не обеспечили необходимыми средствами поддержки, что, по мнению пленных, стало причиной их быстрой сдачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовики сообщили о попытках солдат элитной бригады ВСУ сбежать из монастыря в Курской области на Украину, несмотря на существенные потери, а российские войска заблокировали остатки сил ВСУ в селе Горналь, отрезав пути отхода противника.

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    1 мая 2025, 15:23 • Новости дня
    Telegraph предупредил о повторении судьбы Сайгона для Киева
    Telegraph предупредил о повторении судьбы Сайгона для Киева
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сравнение ситуации в Киеве с падением Сайгона во Вьетнамской войне прозвучало в западной прессе на фоне обсуждения будущего мирового порядка.

    Киев может повторить судьбу Сайгона в годы войны во Вьетнаме, что будет иметь серьезные последствия для США и мирового порядка, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию в The Telegraph. В материале отмечается: «Сайгон 2.0 в Киеве повлечет гораздо ужасные последствия для главенства США и мирового порядка».

    Автор сравнил возможную потерю Киева с падением Сайгона, которое стало тяжелым ударом для Вашингтона и привело к коммунистизации Вьетнама. В статье подчеркивается, что тогда американцы пытались не допустить такого исхода, но их усилия не увенчались успехом.

    Обозреватель также выразил мнение, что политика президента США Дональда Трампа под лозунгом «Америка прежде всего» скорее навредит самим Соединенным Штатам и ускорит формирование многополярного мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отметили, что после завершения спецоперации на Украину могут вернуться до 2 млн человек, а затем украинские СМИ предсказали две новые волны эмиграции: первая будет связана с возвращением этих людей, а вторая – с возможным вступлением страны в Евросоюз.

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    30 апреля 2025, 22:39 • Новости дня
    Офицер «Севера» сообщил о бегстве ВСУ и польских наемников к Сумам

    Tекст: Вера Басилая

    Во время наступления российских войск подразделения украинских боевиков и польских наемников начали беспорядочно отходить в сторону города Сумы, сообщил офицер группировки «Север» с позывным «Витязь».

    По словам офицера группировки «Север» с позывным «Витязь», остатки разрозненных украинских подразделений и иностранных наемников, включая поляков, хаотично бегут в направлении Сум, передает РИА «Новости».

    Офицер отметил, что информация о большом количестве польских наемников поступает от российских штурмовиков. Кроме того, согласно данным радиоперехвата, противник на этом участке испытывает острую нехватку боеприпасов. Подразделения ВС России продолжают оказывать давление на украинские и иностранные силы, вынуждая их покидать позиции.

    Ранее российские военные заявили о присутствии наемников из Польши и Турции в районе Горнали.

    Группировка войск «Север» нанесла значительные потери противнику в Краснояружском приграничье и Сумской области, ликвидировав живую силу, бронетехнику и склады.

    Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий выразил мнение, что буферная зона для недопущения обстрелов со стороны ВСУ должна доходить до Конотопа в Сумской области.

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    1 мая 2025, 16:06 • Новости дня
    Зеленский ввел санкции против экс-советника Арестовича

    Зеленский ввел санкции против экс-советника Арестовича на Украине

    Зеленский ввел санкции против экс-советника Арестовича
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях в отношении бывшего советника Алексея Арестовича (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), покинувшего пост в 2023 году.

    О введении ограничительных мер против Алексея Арестовича сообщает украинское издание «Страна», передает Ura.ru.

    Алексей Арестович ранее занимал должность советника Офиса президента Украины, однако в 2023 году он ушел в отставку. Тогда он объяснил свое решение желанием показать пример цивилизованного поведения. Арестович также был внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму.

    Напомним, Басманный районный суд Москвы заочно арестовал бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича по делу о публичных призывах к терроризму.

    Сам Арестович в интервью журналистке Юлии Латыниной (признана в РФ иноагентом) заявил, что считает себя русским.

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    30 апреля 2025, 23:07 • Новости дня
    США заявили о готовности частично признать территориальные требования России

    Tекст: Вера Басилая

    В администрации США рассматривают возможность частичного признания территориальных требований России как часть переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

    По словам Келлога, США готовы частично признать территориальные требования России в рамках урегулирования украинского конфликта, передает РИА «Новости».

    Келлог отметил, что переговоры предполагают определенные уступки, и на вопрос о готовности США признать такие требования он ответил: «Частично – да».

    Также он подчеркнул, что считает неверным предположение о выходе США из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, отметив продолжение диалога.

    Ранее сообщалось, что Вашингтон рассматривает возможность признания контроля России над четырьмя регионами в рамках урегулирования конфликта и готов обсуждать статус Крыма.

    Президент США Дональд Трамп подверг критике заявления Владимира Зеленского о статусе Крыма, отметив их негативное влияние на перспективы переговоров.

    Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что российская сторона не имеет иллюзий относительно договороспособности Украины.

    Кремль подчеркнул готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, однако официальный ответ от Киева не поступил

    В свою очередь, Соединенные Штаты предупредили о прекращении посредничества в переговорах по Украине при отсутствии ощутимых результатов и подчеркнули важность продвижения сторон.

    Коментарии (8)
    1 мая 2025, 11:15 • Новости дня
    Эксперты: Первомай – это праздник миллионов людей, которые развивают Россию

    Политолог Шаповалов: Труд – одна из ключевых ценностей российской цивилизации

    Эксперты: Первомай – это праздник миллионов людей, которые развивают Россию
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Последние годы показали, что Россия бережно хранит традицию трудовых подвигов, которые позволяют обществу мобилизоваться и добиться необходимых побед. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали политологи Владимир Шаповалов и Никита Ляховецкий. Напомним, 1 мая в России отмечается Праздник весны и труда.

    «Первомай в современной России получил дополнительные смыслы и концептуализацию. В этот день мы чествуем всех тружеников – от рабочих заводов до ИТ-специалистов: это миллионы россиян, чья созидательная деятельность развивает страну», – отметил Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

    «Труд – одна из базовых, ключевых традиционных ценностей нашего общества и российской цивилизации в целом. Множество великих художественных произведений посвящено труженикам, причем не только советского периода. Кроме того, важность труда подчеркивается сложностью природно-климатических, географических условий России, а также масштабностью задач, стоящих перед нашей страной», – пояснил он.

    «Неслучайно звание Героя Труда в России – важнейших из символов признания заслуг человека перед Отечеством», – указал собеседник, напомнив о трудовых подвигах россиян: от недавно поднятого в небо самолета МС-21 с новейшими отечественными системами и агрегатами – до ранее возведенного Крымского моста, сложных инфраструктурных проектов на Крайнем Севере, Дальнем Востоке и так далее.

    «Последние годы отчетливо показали, что Россия бережно хранит традицию трудовых подвигов – об этом же говорит способность мобилизоваться в решающий момент и добиться победы. Наш военно-промышленный комплекс – надежная опора фронта. Также возрождается среднее профессиональное образование, действует федеральный проект «Профессионалитет». Все наиболее значимые отрасли получают пополнение квалифицированными кадрами», – напомнил он.

    «При этом в конце советской эпохи Первомай воспринимался как очередной обязательный праздник. А сейчас мы гордимся тружениками, а также повышаем производительность труда с помощью цифровизации и роботизации», – продолжил политолог Никита Ляховецкий.

    «В День труда мы должны помнить, что наши промышленники в последние годы столкнулись с беспрецедентными санкционными вызовами. Они смогли обойти рестрикции западных стран и, несмотря на трудности, развивают внутреннее производство», – подчеркнул аналитик.

    «Отдельно нужно отметить, что тыл, а именно российские оборонные предприятия, оказывают максимально возможную поддержку фронту. 1 Мая мы чтим их вклад в нашу общую победу в СВО», – резюмировал эксперт.

    Напомним, Первомай отмечают в России, США и ряде стран Европы, Африки, Латинской Америки и Азии. Этот праздник отмечался и в дореволюционной России, однако с 1917 года он стал массовым. После развала СССР Верховный Совет РФ переименовал День солидарности трудящихся в Праздник весны и труда. 

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    1 мая 2025, 10:53 • Новости дня
    Группировка «Север» ликвидировала диверсантов ВСУ на границе России

    Группировка «Север» ликвидировала украинскую ДРГ у границы России

    Группировка «Север» ликвидировала диверсантов ВСУ на границе России
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные пресекли попытку проникновения диверсионной группы ВСУ на приграничной территории Сумской области, ликвидировав несколько бойцов противника.

    Уничтожение украинской диверсионно-разведывательной группы на границе с Сумской областью подтвердил офицер группировки войск «Север», передает РИА «Новости». По его словам, бойцами 22-го мотострелкового полка Вооруженных сил России была уничтожена эта группа при попытке проникновения на российскую территорию.

    «На российско-украинской границе, со стороны Сумской области, бойцами 22-го мотострелкового полка Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Согласно данным радиоперехвата, у противника пять «двухсотых» и один «трехсотый» диверсант», – заявил офицер с позывным Витязь.

    Источник также сообщил, что разведка фиксирует крайне высокое присутствие польских граждан в подразделениях ВСУ, находящихся в Сумской области у российской границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время наступления российских войск подразделения украинских боевиков и польских наемников начали отходить в сторону города Сумы.

    В Сумской области подразделения шестого отряда ССО ВСУ, задействованные на линии фронта, столкнулись с чрезвычайно крупными потерями среди личного состава.

    Группировка войск «Север» нанесла значительные потери противнику в Краснояружском приграничье и Сумской области, ликвидировав живую силу, бронетехнику и склады.

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    1 мая 2025, 08:39 • Новости дня
    ВСУ отобрали жилье у русскоязычных жителей Херсона
    ВСУ отобрали жилье у русскоязычных жителей Херсона
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Херсоне отмечены случаи насильственного выселения русскоязычных жителей из домов украинскими военными, сопровождавшиеся грубым обращением с их имуществом.

    Украинские военные отбирают жилые дома и имущество у русскоязычных жителей Херсона, передает РИА «Новости». Об этом агентству сообщил представитель антифашистского подполья, уточнив, что случаи происходили в районе Антоновки – Садового, где хозяев просто выгоняли из домов, а их вещи присваивали.

    Он добавил: «При размещении в их жилье военнослужащих ВСУ, хозяев просто выгоняли и отбирали их собственность себе. Причем к их имуществу отношение было совершенно скотское». По его словам, речь идет о военных из западных регионов Украины, где, как он отметил, нравы существенно отличаются от местных.

    Собеседник агентства утверждает, что город сейчас искусственно заселяется выходцами с западной Украины, а такие действия происходят по инициативе киевских властей. Причиной подобной политики он назвал поддержку Россией среди жителей Херсона и Новороссии, а также их связь с подпольем. Представитель сопротивления считает, что это сознательные контрмеры со стороны Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, одесское подполье пригрозило противодействием французским военным в случае их появления на Украине, а ранее подпольщики заявили о ликвидации нескольких боевиков под Николаевом.

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    1 мая 2025, 16:18 • Новости дня
    МИД: Киевский режим показал террористическое нутро в ходе атаки на Алешки
    МИД: Киевский режим показал террористическое нутро в ходе атаки на Алешки
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское руководство вновь доказало свою приверженность к терроризму, организовав атаку на город Алешки в праздничный день 1 мая, заявило Министерство иностранных дел России.

    «Это злодеяние вновь вскрыло террористическое нутро киевского режима, нацеленность нынешних украинских правителей исключительно на эскалацию вооруженного противостояния, срыв любых попыток мирного урегулирования», – указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Министерство констатировало, что атаку намеренно провели на праздник, когда жители Алешек пошли за покупками, киевский режим хотел максимизировать число жертв и пострадавших.

    Этот теракт также на совести западных спонсоров, которые снабжают Украину вооружениями и деньгами, добавили в МИД.

    «Все виновные и причастные к нынешней варварской акции Киева будут установлены и понесут неотвратимое наказание по закону», – подчеркнули в министерстве.

    Российская сторона призывает международное сообщество и профильные многосторонние организации осудить этот теракт, отметили в МИД.

    В четверг, 1 мая ВСУ нанесли массированный удар с помощью дронов по рынку в Алешках. По предварительным данным, не менее семи человек погибли и свыше 20 получили ранения. СКР возбудил уголовное дело по статье о теракте.

    Напомним, в Алешках с 1 по 3 мая объявили траур после атаки дронов на рынок.

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